La Casa di Carta, il dramma di Jaime Lorente: “Sono stato in terapia”

La casa di carta 5, tutto sull’ultima stagione della serie Netflix

Un successo inarrestabile, quello che ha travolto Jaime Lorente, che continua sicuro in questo cammino dorato e in costante ascesa. Ma la gloria, si sa, comporta anche dei prezzi da pagare. Talvolta molto alti.

I ruoli che l’hanno reso famoso, in particolare quello di Denver in La Casa di Carta, hanno infatti avuto un grande impatto su di lui, tanto da spingerlo a farsi aiutare in un percorso terapeutico che si è reso necessario quando ha iniziato a rifiutare l’idea di essere diventato così famoso.

Nell’intervista a GQ Spagna, l’amato Denver ha raccontato i motivi che l’hanno spinto a una scelta così importante per la sua vita e per la sua carriera: “Ho una persona che mi fissa una serie di linee guida perché, alla fine, quello che ho sofferto nel bene e nel male è stato improvviso, è stato molto intenso, è stato pesante. E tutto è successo in pochissimo tempo, quindi mi sono impegnato con me stesso e con le persone che mi vogliono bene, ho dovuto lasciarmi aiutare a fare tutto nel miglior modo possibile”.

Il periodo più difficile, oltre che grazie all’aiuto di un buon terapista, è stato superato anche con la vicinanza della sua famiglia, che non l’ha mai lasciato solo. I suoi tanti “inferni” continueranno a fare parte di lui e di quel frammento di Denver che gli è rimasto dentro, ma Jaime Lorente ha imparato a conviverci serenamente, facendo i conti con se stesso.

L’attesa per la serie finale de La Casa di Carta si conclude il 3 settembre 2021, data fissata per i capitoli conclusivi della rapina del secolo, ideata e messa in opera da Il Professore (Alvaro Morte). Le riprese sono finite, come testimonia il messaggio pubblicato da Netflix e che ha accompagnato la foto in cui è presente l’intero cast: “Quella che era iniziata come una rapina, è finita come una famiglia. Si conclude il quinto capitolo de La Casa de Papel/Money Heist. Grazie a tutti i fan per aver fatto parte di La Resistencia! Non vediamo l’ora di mostrarvi come finisce questa storia”.

Il capitolo finale è diviso in due parti. La prima è fissata per il 3 settembre 2021, mentre la seconda è per il 3 dicembre, su Netflix.