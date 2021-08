Isolde Kostner, la rivelazione sul marito: stava con la sua migliore amica

editato in: da

Isolde Kostner non ha bisogno di presentazioni: campionessa di sci, l’italiana più titolata nella storia e, ora, anche personaggio televisivo. Con la sua partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, ha infatti fatto conoscere anche un altro lato di sé. Con il suo carattere forte e determinato, ha conquistato un cospicuo numero di fan interessati alla sua vita. Ed è probabilmente per loro che si è aperta, svelando alcuni dettagli della sua vita.

Quella di Isolde è una famiglia felice che le regala grande serenità. Dal 2006, la campionessa è sposata con il marito, suo ex collega, Werner Perathoner. Insieme con i loro tre figli, David, Gabriel e Philip, sono estremamente felici e conducono una vita estremamente riservata, lontana dal gossip e dalle telecamere. Tuttavia, anche il loro amore ha dovuto superare degli ostacoli.

A rivelarlo è proprio Isolde, che si è raccontata alla rivista ‘Confidenze’, ripercorrendo le difficoltà iniziali che l’hanno, almeno inizialmente, allontanata dal suo Werner. Lui era fidanzato con la migliore amica della Kostner, che per senso di rispetto e di lealtà aveva eliminato ogni ipotesi di una relazione con lui.

A me piaceva – ha confessato -, però volevo capire se la storia con la mia amica era davvero finita.

La decisione di Isolde è stata, quindi, molto dura e irremovibile. Pur provando attrazione, ha infatti messo dei paletti per non ferire altre persone: prima di poter anche solo prendere in considerazione una frequentazione, dovevano passare almeno tre anni dalla fine della storia tra Werner e la sua amica. E così è stato.

L’ex sciatore si è, almeno momentaneamente, allontanato dalla Kostner e dalla loro cerchia di amicizie. Ma sì sa, nulla può tenere a bada il vero amore. Trascorsi i tre anni, la sciatrice lo ha ricontattato. Hanno dato vita ad una relazione salda, nonostante i litigi che in una coppia non mancano mai. Dopo 21 anni sono ancora insieme e niente, ormai, sembra poter distruggere il loro rapporto.

Intatto anche il rapporto con la sua migliore amica, che deve aver particolarmente apprezzato la lealtà della Kostner. Le due, ancora oggi, sono confidenti e sono l’esempio che la sincerità, in amicizia e in amore, ripaga sempre. Isolde, raccontando questo dettaglio della sua storia, ha di nuovo portato alla luce le qualità che anche a L’Isola dei Famosi non erano passate inosservate: l’onestà e la forte personalità. Ed è per questo che, anche fuori dalla pista da sci, è estremamente apprezzata.