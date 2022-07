Isola, la moglie di Marco Melandri: “Mi ha lasciata”. Lo sfogo su Instagram

Fonte: Instagram Isola dei Famosi 2022, il cast ufficiale

La vita privata di Marco Melandri aveva già fatto discutere durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi nell’ultima edizione, e proprio per via di un tradimento avvenuto in passato e della storia con un’altra donna, da lui stesso rivelati sui social; adesso, però, il pilota motociclistico è tornato a far parlare di sé e questa volta è stata la moglie Manuela Raffaeta a raccontare sul suo profilo Instagram cosa è successo dopo il ritorno dall’Honduras.

Marco Melandri ha lasciato la moglie: il racconto su Instagram

Marco Melandri e Manuela Raffaeta si sono lasciati. A darne la notizia è stata proprio la diretta interessata, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un lungo post in cui ha cercato di riassumere gli ultimi avvenimenti nella sua vita, spiegando cosa è successo pochi giorni dopo il rientro di Melandri dall’Honduras per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

“Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con Marco. Ho sempre preferito non espormi, tenendo la mia vita privata riservata per protezione, però ora vi rispondo”, ha così esordito Manuela Raffaeta che abbiamo spesso visto in studio durante le dirette dell’Isola per sostenere il padre di sua figlia.

Un lungo messaggio che non lascia di certo dubbi sulle dinamiche della situazione che la vede coinvolta in prima persona: “Dopo cinque giorni dall’uscita dall’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza… Non mi pronuncio per la scelta! L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e i nostri splendidi 16 anni. Ho perdonato cose più grandi di me senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari. L’amore si costruisce con un lavoro su se stessi e sulla coppia. Non è per tutti, ci vuole tanta forza”.

Parole forti, quelle della bellissima Manuela, che ha spiegato ai suoi follower su Instagram il motivo per cui nell’ultimo periodo percepissero qualcosa di strano sul suo profilo, proprio per via dell’assenza di foto con il suo Marco Melandri. Il suo pensiero primario, però, va a sua figlia e alla sua serenità che è la cosa più importante di tutte: “Ora inizio un nuovo capitolo della mia Vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa. Noi saremo sempre una famiglia mamma e babbo di Martina”.

Marco Melandri, chi è l’ex da cui è tornato

Lo ha scritto chiaramente, Manuela Raffaeta: Marco Melandri è tornato dalla sua ex, la stessa con la quale era avvenuto il tradimento che portò successivamente a una relazione seria e duratura.

Lo stesso Melandri aveva raccontato tutta la storia sul suo profilo Instagram prima della partecipazione all’Isola dei Famosi, probabilmente proprio per evitare che il gossip arrivasse all’improvviso durante la sua partecipazione al reality, alimentando ancora di più le voci. “Con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione”, così aveva raccontato su Instagram il pilota dal momento in cui aveva lasciato alle spalle l’altra ragazza ed era tornato da Manuela.

Adesso, dopo la sua partecipazione all‘Isola dei Famosi, le cose sembrano essere cambiate nuovamente e Marco Melandri è tornato nel passato.