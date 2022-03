Chi è Manuela Raffaetà, la moglie di Marco Melandri

Isola dei Famosi 2022, il cast ufficiale

Manuela Raffaetà è la moglie di Marco Melandri: la modella è balzata agli onori della cronaca rosa per le confessioni del pilota di motociclismo prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Chi è Manuela Raffaetà

Manuela Raffaetà è nata il 28 luglio 1984 a Tione di Trento. Ha una sorella, Roberta, che fa l’insegnante di sci. Da sempre appassionata al mondo della moda, è diventata presto modella e successivamente ha coniugato anche il suo interesse per i motori, intraprendendo la carriera da ombrellina.

Durante una delle sue trasferte per lavoro conosce il pilota Marco Melandri: è a Bologna, durante il Motorshow del 2004, che tra i due sboccia immediatamente l’amore. L’anno dopo, nel 2005, i due convolano a nozze. Trascorrerà qualche anno prima che la coppia decida di allargare la famiglia: nel 2014 nascerà Martina, il frutto del loro legame. La loro storia proseguirà a gonfie vele fino al 2020, quando i due decidono di separarsi.

Manuela e Marco continueranno ad avere ottimi rapporti, nonostante ci sia l’ombra di un’altra donna nella loro vita: la modella, per amore soprattutto della figlia, ha voluto mantenere un legame autentico con lui, cercando di non farsi condizionare dalla nuova compagna del pilota.

La storia d’amore con Marco Melandri e il tradimento

È stato proprio Marco Melandri a raccontare, poco prima della sua partenza per l’Honduras, cosa era accaduto nella sua vita. Probabilmente per evitare che la vita di Manuela fosse inondata dai gossip, ha deciso di mettere in chiaro la situazione, spiegando di aver avuto una compagna.

“Con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia – ha raccontato -. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre. Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente”.

Melandri però ad un certo punto ha deciso di interrompere questa relazione. Ha provato a rimettere insieme i pezzi della sua vita, cercando anche di recuperare la storia d’amore con la sua Manuela.

“Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria – ha ammesso il pilota, che ha aggiunto – “ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. Ho fatto tagli e rinunce in modi non sempre carini e gentili. Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anziché entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada e abbiamo riunito la famiglia”.

Anche durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi, il campione ha voluto sottolineare quanto la moglie sia stata fondamentale per lui, quando si sono riavvicinati: “Abbiamo ricominciato a vederci, lei è stata una forza della natura, quando ho preso un’altra strada ha saputo incassare il colpo”.