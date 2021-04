Isola, cosa cambia per il pubblico e gli eliminati su una nuova spiaggia

editato in: da

Isola dei Famosi 2021

All’Isola dei Famosi 2021 cambia tutto e gli eliminati approdano in una nuova spiaggia. Fra le grandi novità della prossima puntata del reality condotto da Ilary Blasi infatti c’è l’apertura di Playa Imboscada, un luogo segreto in cui approderanno i concorrenti che lasciano la Palapa e sperano di rientrare in gioco.

Dopo la chiusura di Playa Esperanza, che ha consentito a Vera Gemma e Miryea Stabile di tornare in gara, i naufraghi scopriranno, solo dopo essere stati eliminati, l’esistenza della spiaggia. Dopo l’ultima puntata, che è stata segnata dal ritiro di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, i telespettatori dovranno scegliere chi dovrà abbandonare Playa Reunion fra Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti.

Gli equilibri sull’Isola sono cambiati in breve tempo e i concorrenti si sono divisi. Da una parte le amazzoni, che possono contare sul sostegno di Beatrice e di Fariba, dall’altra il resto del gruppo con Andrea Cerioli e Valentina Persia protagonisti di alcune liti. Dopo settimane di privazioni infatti la tensione è alle stelle e lo sarà ancora di più grazie a un cambiamento introdotto a partire dalla prossima puntata. Attraverso i social infatti il pubblico a casa potrà scegliere il naufrago che dovrà fare delle nomination palesi.

Nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 non si parlerà solo dei naufraghi, ma anche dei grandi assenti dello show. In studio infatti potrebbero arrivare Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. Il primo si è ritirato a causa di un distacco della retina e una volta in Italia ha subito un’operazione che fortunatamente è andata a buon fine. “L’operazione è andata proprio bene – ha annunciato l’attore su Instagram -. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà. Mi ha fatto tanto piacere […] Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’”.

Grande attesa anche per Elisa Isoardi che ha lasciato l’Honduras dopo un percorso molto interessante, a causa di un infortunio all’occhio. “Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti – ha detto la conduttrice, annunciando il suo ritiro -. La cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente a un mese. L’isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di farmi vedere per quello che sono. Quando ho ricevuto la notizia dell’Isola avevo bisogno di andar via. È stata l’esperienza più importante della mia vita