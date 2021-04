Isola 2021, nuovi ingressi: salta Ludovico Vacchelli. Chi arriva al suo posto

editato in: da

Isola, sirenette a confronto: Playa Reunion contro Playa Esperanza. Chi vince?

A poche settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi il reality non smette di regalare nuovi colpi di scena ai telespettatori: è previsto infatti nelle prossime puntate l’ingresso di cinque nuovi naufraghi, che arricchirà il già nutrito gruppo di personaggi presenti in Honduras.

Il reality show condotto da Ilary Blasi ha visto nelle ultime settimane l’abbandono di alcuni dei protagonisti di questa edizione, come Brando Giorgi e Elisa Isoardi, entrambi rientrati in Italia per un infortunio all’occhio. L’attore ha dovuto subire un intervento per un distacco della retina, anche se nei giorni scorsi tramite Instagram ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Anche l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, dopo un mese sull’isola, ha dovuto abbandonare a causa di un problema all’occhio, e sui social ha ringraziato i follower del sostegno e dell’affetto dimostratole anche durante questa esperienza.

Così, dopo l’uscita forzata di Brando ed Elisa dal gioco, a ravvivare le dinamiche tra i naufraghi saranno dei nuovi ingressi nel cast. Salta la partecipazione del modello Ludovico Vacchelli, come annunciato da TvBlog, che sarà sostituto dall’influencer Matteo Diamante.

Per lui non si tratta della prima esperienza sul piccolo schermo. Il 32enne genovese ha già preso parte a svariati programmi televisivi: da Uomini e donne, a Take me out, passando per Ex on the beach 2020 e La Pupa e il Secchione 2021, proprio in Honduras ritroverà Mireya, con cui ha condiviso l’esperienza nella stessa edizione della trasmissione.

Insieme a Matteo Diamante approderanno sull’Isola anche Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia: il loro ingresso nel reality show è previsto per giovedì 22 aprile. Ma le novità non finiscono qui: è in arrivo un altro concorrente, reduce dalla penultima edizione del Grande Fratello Vip: si tratta di Ignazio Moser, che giungerà in Honduras con il tradizionale tuffo in mare dall’elicottero nella puntata di lunedì 26 aprile in prima serata su Canale 5.

L’arrivo dei nuovi naufraghi porterà nuovi equilibri tra i concorrenti già in gara: tra spiagge segrete, stenti, privazioni e i morsi della fame che provocano non pochi nervosismi, sarà interessante scoprire come saranno accolti i nuovi partecipanti. Quali sorprese ci attendono nelle prossime settimane?