Ilaria Vigna, chi è il nuovo amore di Marco Tronchetti Provera: da modella a agente immobiliare

Dalle passerelle di Parigi alle case di lusso a Milano: chi è Ilaria Vigna, l’ex modella che ha conquistato Marco Tronchetti Provera

IPA Marco Tronchetti Provera ha un nuovo amore: chi è Ilaria Vigna

C’è un nuovo nome che sta facendo parlare il mondo del jet set milanese: quello di Ilaria Vigna. Ex modella dal fascino elegante, Ilaria è la donna che avrebbe conquistato il cuore di Marco Tronchetti Provera, storico imprenditore e volto di spicco dell’industria italiana.

Le prime foto insieme a Portofino hanno acceso la curiosità: lei, impeccabile e discreta, lui sorridente come non lo si vedeva da tempo.

Chi è Ilaria Vigna

Milanese, classe 1977, Ilaria Vigna ha attraversato due mondi professionali molto diversi: ha iniziato la sua carriera come modella nella celebre agenzia Elite Model Management sfilando sulle passerelle di città come Parigi, Sydney e Londra, dove ha portato la sua eleganza naturale e un’allure tipicamente milanese. Anni intensi, fatti di viaggi, shooting e sfilate, che le hanno regalato un bagaglio internazionale e quella sicurezza di sé che oggi la distingue.

Dopo aver lasciato il mondo della moda, ha deciso di cambiare direzione, costruendo una nuova identità professionale nel real estate di lusso. Oggi è una delle figure di riferimento del mercato immobiliare milanese dove unisce senso estetico, competenza e discrezione: le sue trattative si svolgono tra attici panoramici, palazzi storici e clienti esigenti, sempre in un equilibrio tra business e buon gusto.

Ilaria Vigna, è anche mamma di due figli avuti dall’ex marito Francesco “Ciccio” Bono, noto manager della nightlife milanese, e ha sempre mantenuto un profilo discreto. Dietro l’immagine raffinata e il sorriso sicuro si nasconde una donna che ha saputo bilanciare lavoro, famiglia e una vita che oggi la riporta, inevitabilmente, sotto i riflettori.

Ilaria Vigna, l’amore con Marco Tronchetti Provera

È stato il settimanale Chi a rendere pubblica la nuova storia tra Marco Tronchetti Provera e Ilaria Vigna con un servizio che li ritrae insieme nella cornice romantica di Portofino.

Nelle foto, i due appaiono sereni e complici: una passeggiata mano nella mano tra i vicoli del borgo, un pranzo vista mare alla Taverna del Marinaio, sguardi d’intesa e una naturalezza che non ha bisogno di pose o dichiarazioni. Un piccolo viaggio fuori città che profuma di intimità e leggerezza, lontano, per quanto possibile, dai riflettori della vita pubblica milanese.

Secondo quanto riportato dal magazine, Tronchetti Provera avrebbe ospitato la nuova compagna nella sua villa con affaccio sul mare: un luogo che da sempre ama per la tranquillità e la riservatezza.

Archiviata dunque la storia con la 37enne modella Helena Schmidt, con cui si diceva da tempo tirasse aria di crisi, Tronchetti Provera pare aver ritrovato il sorriso accanto alla nuova compagna. Una relazione che ha subito attirato l’attenzione non solo per la differenza d’età — circa trent’anni li separano — ma anche per la discrezione con cui i due vivono questo nuovo capitolo. Accanto a lui, Ilaria Vigna incarna perfettamente quell’equilibrio tra fascino e misura che da sempre caratterizza le storie più chiacchierate del jet set italiano.

Un incontro che unisce mondi diversi, ma che sembra fondarsi su un terreno comune: la discrezione, l’equilibrio e una certa eleganza nel vivere le proprie scelte. Per il momento, la coppia non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ufficiale: la loro storia è raccontata solo da immagini che parlano di un’intesa tranquilla e di un sentimento che, almeno per ora, profuma di semplicità.

