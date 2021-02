Il principe cerca figlio, arriva il sequel del film cult con Eddie Murphy

editato in: da

Il principe cerca moglie con Eddie Murphy è una commedia cult della storia del cinema, uno dei quei film che difficilmente sono sfuggiti al grande pubblico. Un po’ perché presenti abbastanza di frequente in palinsesto televisivo, un po’ perché rientra nelle commedie da vedere almeno una volta nella vita.

L’attesa, quindi, per il sequel è altissima. Ma non sarà lunga, infatti Il principe cerca figlio dovrebbe sbarcare online, e più precisamente su Amazon prime Video, a partire dal 5 di marzo 20201.

Per questa nuova avventura vedremo Akeem decidere di partire dal regno di Zamunda alla volta di New York (nuovamente nel Queens) per cercare, insieme al consigliere Semmi, il figlio avuto anni prima e che dovrà essere il suo futuro erede.

In questo nuovo film il pubblico ritroverà gli attori del cast originale. Torna quindi Eddie Murphy a interpretare il ruolo di Akeem. L’attore, classe 1961, è molto amato e nel corso della carriera ha dato vita a ruoli che lo hanno reso una vera e propria star. Da ricordare, ad esempio, sono i film della trilogia Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Il dottor Dolittle e – tra gli ultimi – Dolemite is my name datato 2019 con cui ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe 2020 come miglior attore in un film commedia.

Insieme a lui torna, nei panni del fidato consigliere, Arsenio Hall nato nel 1956 è un attore e cabarettista. Tra i suoi lavori si può ricordare l’Arsenio Hall Show, talk andato in onda tra il 1989 e il 1994, e la partecipazione a numerose pellicole.

Il Re Jaffe Joffer sarà sempre interpretato dall’attore James Earl Jones che, nel corso degli anni, ha preso parte a numerose pellicole e ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui l’Oscar alla carriera nel 2012. E ancora Shari Headley che interpreta la moglie di Eddy Murphy, la donna che aveva fatto innamorare il giovane principe nella pellicola del 1988. Al cast originale si è unito un nutrito gruppo di attori per i nuovi ruoli.

A dirigere Il principe cerca figlio è stato Jonathan Levine, la commedia è scritta da Kenya Barris , il soggetto è degli sceneggiatori del film originale Barry Blaustein e David Sheffield. Amazon ha rilasciato il trailer del film e, dalle prime immagini, si possono già carpire diversi indizi su come sarà il film.