Heidi Klum, incinta di Tom Kaulitz, 16 anni in meno: foto sospetta

editato in: da

Heidi Klum, tutti i suoi amori: da Briatore a Tom Kaulitz dei Tokio Hotel

Oops i did it again verrebbe da dire parafrasando una famosa canzone di Britney Spears. Perché stando alla foto pubblicata sul suo account Instagram, Heidi Klum, l’ex top model ora presentatrice di successo, 47 anni a giugno 2020, sarebbe incinta per la quinta volta di suo marito, il musicista Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel e 16 anni più giovane, sposato nel 2019.

Heidi, che sta trascorrendo la quarantena insieme ai suoi figli (Leni, 15 anni, avuta da Flavio Briatore e Henry, Johan e Lou, avuti dall’ex marito Seal) e al marito Tom, ha postato su Instagram una foto in cui la si vede insieme a Tom e suo gemello Bill. Tutti e tre con la maglietta sollevata a mostrare le pance. Con il commento “Dinner was good”, la cena era buona.

Ma se sulle pance dei due uomini non ci sono dubbi, quella di Heidi, la cui magrezza è proverbiale solleva diversi dubbi, evidenziati anche dai tanti commenti dei follower. Che immediatamente le fanno le congratulazioni e chiedono se ci sia una bella notizia da festeggiare.

“Vi state sbagliando, Heidi aveva detto in una intervista che non avrebbe più voluti figli” fa notare qualcuno a commento. Ma a meno che la presentatrice non abbia gozzovigliato un po’ troppo, il dubbio resta.