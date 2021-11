Ma che le vuoi dire, a Heidi Klum? (48 anni e non sentirli)

Heidi Klum, tutti i suoi amori: da Briatore a Tom Kaulitz dei Tokio Hotel

L’ultima in ordine di tempo, a mandare in subbuglio i fan su Instagram, dove l’ha postata, è una foto di due giorni fa, scattata a Mykonos al tramonto, in cui appare (s)vestita di un solo asciugamano a ricoprire gambe e testa, mentre con mani e braccia si copre seno e occhi. Perché Heidi Klum, meravigliosa ex top model tedesca, tra le più belle, invidiate e corteggiate degli anni ’90 e 2000, è una che ha sempre fatto quello che ha voluto, fregandosene di moralisti e benpensanti, e ancora oggi, a 48 anno suonati, tre mariti e una tribù di 4 figli, sposata a un ragazzo di 16 anni più giovane, non ha perso il vizio.

Ha fatto una figlia giovanissima (con Briatore), senza sposarsi, senza che fosse riconosciuta dal padre, dal quale si era nel frattempo separata, crescendola da sola. Ha avuto una lunghissima relazione con Seal, con il quale ha fatto tre figli, salvo poi separarsi e inanellare una serie di flirt con ragazzi più giovani, fino al colpo di fulmine, e matrimonio, con Tom Kaulitz, ex Tokio Hotel. Nessuno avrebbe dato loro due lire, invece sono più innamorati che mai.

E chi vorrebbe le (quasi) cinquantenni attaccare il bikini al chiodo e fare vita morigerata da mamma e moglie, con Heidi si sbaglia id grosso. Lei continua a divertirsi come una matta, a girare il mondo per lavoro, portandosi anche dietro tutta la famiglia. A postare video e foto con suo marito, mentre amoreggia, si diverte, balla, scherza, una 48enne che non ha mai smesso di avere vent’anni.

Possono criticarla, dirle che non ha più l’età, lei si fa una bella risata e posta l’ennesima foto provocante e sfacciata. Il suo ormai sembra essere un messaggio chiaro e diretto: “Me lo posso ancora permettere, dove sta scritto che non si può fare?”. E noi comuni mortali, non possiamo che darle ragione…