Heather Parisi risponde a Myrta Merlino sull’obbligo vaccinale: “Inesattezze”

Dopo le sue affermazioni in merito ai vaccini e il sevizio di "Pomeriggio 5", Heather Parisi risponde in modo piccato a Myrta Merlino

Heather Parisi torna a far discutere, ma stavolta non per questioni legate al suo rapporto con la figlia Jacqueline Luna. La showgirl, ormai da anni lontana dall’Italia ma sempre attenta alle dinamiche del nostro Paese, è entrata nel vivo di un dibattito che continua ad accendere gli animi: quello sull’obbligo vaccinale in età pediatrica.

E lo ha fatto rispondendo tramite un lungo post Instagram a Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, che in una puntata del programma ha commentato in modo critico alcune sue recenti dichiarazioni in merito alla questione.

Heather Parisi punta da Myrta Merlino sull’ obbligo vaccinale

Quello dei vaccini, soprattutto dopo la pandemia di Covid 19, è ormai diventato un tema caldo e divisivo. A tornare sulla questione è Myrta Merlino a Pomeriggio 5: tutto è partito da un video pubblicato da Heather Parisi sui suoi social, in cui esprimeva sostegno a una raccolta firme per un referendum volto all’abolizione dell’obbligo vaccinale per i bambini.

“Cari genitori, l’obbligo vaccinale pediatrico è l’ennesimo sopruso di uno Stato che vuole trattarci come ignoranti, incapaci di capire, giudicare e decidere la salute dei nostri figli” ha detto la Parisi, spiegando poi che essere contro l’obbligo non è necessariamente correlato a essere anti vaccini, ma volontà di poter decidere liberamente. Un contenuto che, a detta di Parisi, è stato parzialmente frainteso.

In diretta, Merlino ha infatti affermato: “Per lei non c’è par condicio tra scienza e scemenza”, mettendo in discussione la validità delle opinioni espresse dalla showgirl.

Heather Parisi, la replica a Myrta Merlino

Salda sulle sue opinioni e poco incline a farsi mettere i piedi in testa, Heather Parisi non ha fatto attendere la sua replica ai commenti della Merlino: attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, la showgirl ha precisato alcuni dettagli riferendosi proprio alla conduttrice.

“Gentile Myrta Merlino, ti ringrazio per l’attenzione che mi dedichi con continuità nella tua trasmissione Pomeriggio 5 su Canale 5. Vorrei con questo mio intervento correggere alcune inesattezze, fatte sicuramente in buona fede, riportate nella puntata del 16 Aprile. Se avessi dato modo al tuo pubblico di vedere l’intero mio video senza tagliare arbitrariamente dopo la prima frase, tu e i tuoi ascoltatori avreste capito, senza particolari sforzi, che io non ho fatto disquisizioni medico-scientifiche, ma mi sono solamente dichiarata favorevole alla raccolta di firme per il referendum che chiede l’abolizione dell’obbligo vaccinale in età pediatrica”.

L’intento, spiega, era sostenere il diritto dei genitori a poter decidere liberamente – e in accordo col proprio medico – se vaccinare o meno i propri figli. Non sono mancate poi alcune poco velate frecciatine dirette alla conduttrice e ad alcuni ospiti “Non è nemmeno vero, come si dice nel servizio che hai mandato in onda, che ho chiuso i commenti sui miei profili social. Chiunque dei miei followers può commentare e nessun commento viene censurato né cancellato. Ti faccio umilmente notare che, al contrario, l’impossibilità di commentare appartiene invece ai profili social di certi tuoi ospiti. Se i tuoi collaboratori avessero letto oltre le prime tre righe, avrebbero scoperto che ho anche risposto a chi manifestava un’idea diversa in merito alla libertà di scelta vaccinale. Sono pochi, ma hanno tutto il mio rispetto”.

La Parisi ha poi chiuso con un’ulteriore stoccata legata al fatto che, pur non vivendo più in Italia, sente comunque il diritto di poter avere un’opinione: “Quanto al fatto che io vivendo a Hong Kong non avrei diritto di parlare su ciò che riguarda l’Italia, ricordo ai tuoi ospiti eccellenti che oltre a mio marito, tutti i miei figli hanno passaporto Italiano, che la nostra famiglia è iscritta al AIRE e quindi la mia famiglia è Italiana a tutti gli effetti. Gli Italiani che vivono all’estero non hanno meno diritti di quelli che vivono in Italia”.