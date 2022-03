Grimes e la figlia segreta con Elon Musk: si chiama Exa Dark Sideræl

Lui è l’uomo più ricco del mondo, grande visionario e al lavoro per la vita su Marte. Lei è una musicista canadese piuttosto sui generis, amante dell’arte che ricordiamo per le “cicatrici aliene”. Elon Musk e Grimes sono stati sposati per tre anni, poi stando alle dichiarazioni del miliardario si sono “semi-separati”. Adesso, come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia di un secondo figlio, una bambina tenuta finora segreta che si chiama Exa Dark Sideræl.

Perché la figlia di Elon Musk e Grimes si chiama Exa Dark Sideræl

Il fulcro dell’intervista realizzata per il numero di copertina di aprile 2022 di Vanity Fair non era di certo la gravidanza. Grimes ha in ballo tanti progetti artistici di cui è molto orgogliosa, anch’essi in un certo senso come dei figli nati dalla sua mente creativa e dal suo grande talento. Eppure, stando a quanto anticipato nella versione online della rivista e come riportato anche da People, la cantante canadese ha rivelato che nella sua vita è entrata da poco una seconda figlia, avuta proprio da Elon Musk.

Grimes ed Elon Musk, già genitori del piccolo X Æ A-12 (di 22 mesi) ha rivelato che hanno accolto questa seconda figlia, volutamente tenuta segreta, nel dicembre 2021 mediante una gravidanza surrogata. E per l’ennesima volta ci hanno stupito, vista la scelta molto particolare del nome: Exa Dark Sideræl. Come ha spiegato l’artista, unisce un termine informatico (ExaFLOPS) alla parola “Dark” che rappresenta l’ignoto: “Le persone lo temono, ma in realtà è l’assenza di fotoni. La materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro universo”.

La terza componente del nome è, invece, da una parte un omaggio a Galadriel, il suo personaggio preferito de Il Signore degli Anelli, dall’altra la versione elfica di “siderale”: “Il tempo vero dell’universo, il tempo delle stelle, il tempo dello spazio profondo, non il nostro tempo relativo alla Terra”. Un nome forse difficile da comprendere subito, ma che racchiude in fondo tutto l’universo di conoscenze e interessi di una delle coppie più particolari del nuovo Millennio.

La verità sulla separazione da Elon Musk

Stando alle ultime notizie, Grimes ed Elon Musk sono separati dal settembre 2021, dopo un matrimonio durato tre anni. L’ultima intervista alla cantante, però, lascia trapelare un’altra verità, in linea con quel “siamo semi-separati” pronunciato dal miliardario qualche mese fa.

Sono una coppia libera, che preferisce non dare una definizione al proprio rapporto: “Non c’è una vera parola per questo – ha detto Grimes -. Probabilmente mi riferirei a lui come al mio ragazzo, ma siamo molto fluidi. Viviamo in case separate. Siamo migliori amici. Ci vediamo tutto il tempo… Abbiamo solo le nostre cose da fare, e io non mi aspetto che gli altri lo capiscano.”

Grimes e la vita su Marte con Elon Musk

Che sia una famiglia sui generis è fuor di dubbio. Del resto quando sei la moglie dell’uomo che vuole rendere la vita “multiplanetaria”, spedendo gli umani a vivere su Marte non c’è da aspettarsi il classico quadretto da pubblicità della Mulino Bianco. Elon Musk ha una visione del futuro molto particolare e, nell’intervista a Vanity Fair, Grimes ha parlato proprio del possibile progetto di vita sul Pianeta Rosso.

“Quando immagini la tua vita futura su Marte, c’è Elon? È con te? Lo state facendo insieme?”, ha chiesto il giornalista. E lei, in tutta risposta, dopo un breve momento di silenzio (non si aspettava la domanda) ha risposto che in effetti lui prima o poi salperà alla volta di Marte, quindi non è da escludere che possa portare con sé X e Y (così chiamano i figli, per abbreviare). Probabilmente lo seguirà anche lei, ma è certa che lascerà che i loro ragazzi decidano da soli cosa fare. Se X e Y vorranno unirsi ai loro genitori, avranno un biglietto gratuito ad aspettarli. E forse saranno la prima grande famiglia felice termonucleare della storia.