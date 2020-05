Elon Musk e Grimes: “Perché abbiamo chiamato nostro figlio X Æ A-12”

editato in: da

Il miliardario Elon Musk, numero uno di Tesla e SpaceX, e la compagna, la musicista canadese Grimes, sono diventati genitori di un bambino. E hanno scelto di chiamarlo X Æ A-12. La decisione ha spiazzato tutti, perché è vero che le celeb spesso scelgono nomi stravaganti per i proprio figli, ma questo li batte tutti. Più che un nome, un codice fiscale.

Eppure alla base. c’è una scelta ragionata e motivata. Lo spiega la stessa Grimes sui social: “X, la variabile sconosciuta, usata in matematica; Æ, la dicitura elfica di Ai (amore e/o intelligenza artificiale); A-12, il pecursore dell’SR-17 (“Il nostro velivolo preferito: niente armi, niente difese, solo velocità. Forte in battaglia ma non violento“). “. Infine un’aggiunta, sempre più criptica, con tanto di emoji: “+ A (Archangel, la mia canzone preferita)“, scrive la musicista.

Praticamente il nome vorrebbe essere un concentrato di autodeterminazione, intelligenza avanzata, pacifismo e forza. Tutto molto chiaro. e bello nell’intento. Ci chiediamo solo come lo pronunceranno gli amichetti. O gli insegnanti a scuola quando faranno l’appello…