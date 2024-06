Fonte: IPA Talulah Riley e Thomas Brodie-Sangster

Chi ha detto che la fase del Covid non ha portato nulla di buono? Di certo per Talulah Riley e Thomas Brodie-Sangster questo periodo vuol dire amore. I due si sono infatti conosciuti nel 2021 sul set di Sex Pistols. Da allora non si sono più lasciati. Lui le ha fatto la proposta di matrimonio nel 2023 e mercoledì 21 giugno 2024 sono divenuti marito e moglie.

Una coppia celebre, anche se per il pubblico italiano, forse, sono di maggior impatto i loro volti più dei nomi. Lui, Thomas Brodie-Sangster, è un ex attore bambino, che nel 2003 ha commosso il mondo nel ruolo di Sam nella commedia romantica Love Actually. Da allora ne ha fatta di strada e ha recitato in numerose produzioni. Basti citare Il Trono di Spade e La Regina degli Scacchi. Lei, Talulah Riley, collega attrice e nota al mondo del gossip per essere stata la moglie di Elon Musk.

Nozze da film

Il matrimonio tra Thomas Brodie-Sangster e Talulah Riley è stato celebrato in Inghilterra, alla presenza di amici e aprenti. La celebrazione si è tenuta presso la chiesa di San Giorgio ad Anstey, Herts. La coppia ha scelto di non fare le cose troppo in grande, tentando di tenere il tutto in forma privata, nonostante la prevedibile presenza dei fotografi. Una cerimonia romantica, la descrive il The Sun, che sottolinea come i due abbiano scelto di non permettere a nessuno di condividere dettagli sui social. Nessuna storia Instagram come nel caso di Chiara Ferragni al matrimonio di Diletta Leotta, per intenderci.

Dalle foto realizzate dai fotografi appostati si possono ammirare i look degli sposi. Si vede la sposa indossare un abito dal lungo velo bianco. I suoi capelli erano raccolti in uno chignon e il vestito vantava un corpetto. Lo sposo ha invece indossato una giacca blu e un gilet a fiori con sfondo bianco. Felici come non mai, si mostrano negli scatti avanzare verso l’altare e un futuro radioso insieme.

Come detto, Thomas Brodie-Sangster e Talulah Riley si sono incontrati per la prima volta sul set del film Sex Pistols. Il ruolo di lui era quello del manager della storica band, mentre lei era Vivienne Westwood. La produzione Disney gli ha di certo portato fortuna. In appena due anni si è passati infatti dal primo incontro alla proposta di matrimonio. L’annuncio delle nozze in programma è giunto attraverso X, che è la piattaforma di proprietà dell’ex di lei, Elon Musk. Nessuna frecciatina, però, considerando anche quanto tempo sia passato dalla fine del suo primo matrimonio. Era il 2010 quando ha sposato il proprietario di SpaceX, per poi divorziare due anni dopo (ufficializzato però soltanto nel 2016).

Un amore riservato

Le foto del matrimonio sembrano mostrare i due sul set di un film. Tutto è perfetto ma soprattutto è romantico, intimo e proprio come lo avevano immaginato. Una coppia normale che decide di celebrare il proprio amore. L’elemento che più spicca, inoltre, è lo spontaneo sorriso di lei, che non si trattiene ed esprime in ogni momento tutta la propria gioia.

Abbracci, sguardi complici e una splendida carrozza. Qualche coccola ai cavalli e poi via verso il primo giorno ufficiale da marito e moglie. I due hanno quattro anni di differenza, ovvero 34 per lui e 38 per lei. Al netto del fatto che il viso di Thomas Brodie-Sangster continui eternamente a sembrare quello di un giovanissimo. Per il momento nessuna dichiarazione pubblica e, come detto, foto o video sui rispettivi profili. Il tutto è in linea perfettamente con il modo in cui hanno scelto di gestire la propria relazione negli ultimi anni. Per quanto personaggi pubblici e in vista, non sembrano interessati a condividere ogni aspetto privato con i fan.

Ecco le parole di un’innamorata Talulah Riley, a maggio 2022, ancora ignara del fatto che un anno dopo sarebbe stata ufficialmente fidanzata: “Non pensavamo potesse esserci un risvolto romantico per noi fino a che non è capitato. Ce ne siamo accorti allo stesso momento, mesi dopo aver lavorato insieme sul set come buoni amici”. Nessuno spazio per drama o voglia di apparire a tutti i costi. Questa sembra una storia d’amore vera e pura, come poche volte capita di vedere a Hollywood.