I nomi più originali per un bambino

Quali sono i nomi maschili più particolari e originali? Quando si scopre di aspettare un bambino inizia il lungo percorso per la scelta del nome. Si tratta di una decisione che va presa ragionandoci bene, perché il modo in cui si chiamerà il piccolo influenzerà, nel bene o nel male, tutta la sua vita futura. Nei mesi che precedono il parto dunque la coppia si trova a discutere riguardo l’opportunità di dare al nascituro un nome classico oppure originale, sfogliando libri e riviste alla ricerca di nomi maschili antichi, alla moda, stranieri, italiani o con un significato particolare. Le opzioni sono davvero tante e scegliere non è affatto un’impresa semplice, proviamo a darvi una mano con un’ampia panoramica sui nomi maschili più originali, rari e particolari (italiani e non) da scegliere per il vostro bambino.

Nomi maschili particolari italiani: i più amati e originali

Esistono moltissimi nomi maschili particolari e originali che si possono dare al proprio bambino, provenienti soprattutto dalla letteratura classica. Fra i più amati c’è senza dubbio Francesco, di ispirazione francese, seguito da Leonardo, che indica una persona “forte come un leone”. Troviamo poi Matteo, che significa “dono di Dio”, Andrea, simbolo di forza e coraggio, Emanuele e Lorenzo, ossia “colui che è cinto d’alloro”. Fra i nomi maschili più belli troviamo poi Niccolò, Filippo, ovvero “colui che ama i cavalli”, Edoardo, che indica prosperità, e Alessandro, “protettore degli uomini”. Negli ultimi anni molte mamme hanno scelto Gabriele, che significa “uomo forte di Dio”, Santiago o Daniele.

A questa lista di nomi si aggiungono quelli più amati dalle coppie italiane, come Mattia, Cristian e Filippo. D’altronde ogni nome ha un significato particolare e origini spesso antiche che rappresentano un segno di buon augurio ai propri figli, indicando doti che potrebbero possedere in futuro. Se siete a caccia di nomi maschili con significati fuori dal comune potete provare Valerio, che vuol dire “forte e robusto” o Roberto, che indica qualcuno “splendente di gloria, ma anche Alessio “colui che protegge o salva”. Infine Maurizio identifica qualcuno “altruista e generoso”.

Fra i nomi maschili più rari e originali ci sono senza dubbio quelli composti, che sono poco comuni e articolati. Basti pensare a Gianmaria, Pierluigi e Giancarlo, ossia i nomi che vanno per la maggiore fra i bambini italiani. Fra i nomi più belli c’è senza dubbio Emanuele: deriva dall’ebraico e originariamente si scriveva Immanuel, per questo si può optare per la versione moderna, ma con due emme ossia Emmanuele.

Nomi maschili particolari italiani: i più belli classici e antichi

Se non volete utilizzare per vostro figlio un nome comune e scelto da tante mamme potete trovare quello che fa per voi nella letteratura, optando per nomi classici e antichi. Alberto, ad esempio, è un nome che arriva dal Medioevo e che era usato molto nel Nord Italia. Il suo significato è “splendente”. Anche Corrado ha origini medievali e vuol dire “colui che dà consigli audaci”. Ha derivazione germanica, invece, Ernesto, che è legato al simbolo dell’aquila. Se siete a caccia di un nome usato nell’antica Roma forse vi piacerà Giuliano, che indicava coloro che appartenevano alla gens Iulia, una famiglia patrizia. Infine troviamo Ivan, un nome legato alla storia della Russia e alla leggenda di Iva IV il Terribile, il cui significato è: “Dio ha avuto misericordia”.

Nomi maschili particolari italiani: i più strani e rari (scelti anche dai vip)

Volete per il vostro piccolo un nome strano e raro che sia poco utilizzato? Allora prendete spunto dai vip. Potete ispirarvi alle coppie famose per trovare il nome che fa per voi. Fra quelli più belli c’è Leone, scelto da Chiara Ferragni e Fedez, ma anche da Kasia Smutniak e Domenico Procacci. Elisabetta Gregoraci e Briatore hanno invece chiamato il loro primogenito Nathan Falco. Noi vi consigliamo Oceano, Glauco, che significa “luccicante”, Lupo e Juri, che è la traduzione in russo di Giorgio.

Nomi maschili particolari stranieri

Sono tante le mamme che scelgono un nome maschile per il proprio bambino, proveniente magari dagli Stati Uniti o dall’Inghilterra. Fra i più amati c’è Michael, un omaggio a Michael Jackson, troviamo poi Jacob, Ethan, Daniel e Joshua. Se i nomi lunghi non vi piacciono, fuori dall’Italia ce ne sono tantissimi brevi e di grande impatti come Aldo, Leo, Ivo, Lucas, Milo, Nico e Dino. Vi consigliamo pure Alexander, variante straniera di Alessandro e derivante dalla tradizione francese e anglosassone, oppure Zaire, di origine africana.