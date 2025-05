L'influencer e conduttrice ha raccontato le prime settimane del piccolo Kian, avuto da Pierpaolo Pretelli, ora impegnato in Honduras come inviato per L’Isola dei Famosi

Fonte: IPA Giulia Salemi con il figlio Kian

Nuova vita da mamma per Giulia Salemi che, come tante altre donne, sta facendo i conti con sacrifici e rinunce per il suo piccolo Kian. Gesti d’amore di cui l’influencer e conduttrice non si pente, anzi. “Non rinnego nulla”, ha detto chiaramente l’ex volto del Grande Fratello Vip, felice come non mai dell’arrivo del suo primo figlio, avuto dal compagno Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi tra lavoro e allattamento

La maternità ha rivoluzionato la vita di Giulia Salemi: “Con la nascita di Kian è cambiato tutto, mi ha regalato un approccio più leggero alla vita e al lavoro. Essere madre è un nuovo capitolo che mi rende felice e fa passare tutto il resto in secondo piano”.

“In questo ambiente non è facile, ho rinunciato a lavori che mi portavano lontano, ho detto no a lavori importanti e a tanta televisione perché ho scelto di allattare mio figlio. Ma ne è valsa la pena. Si crea un legame unico tra madre e figlio”, ha raccontato a Da noi… a ruota libera, il programma della domenica Rai di Francesca Fialdini.

“Sanremo? Lo sogno da sempre. È un traguardo che porto nel cuore e chissà… magari un giorno salirò su quel palco. E mio figlio sarà lì, tra il pubblico, a guardarmi”.

L’italo-persiana ha fatto delle rinunce per amore di Kian però non ha messo del tutto da parte la sua carriera, in cui ha sempre investito molto. Sono semplicemente cambiate le priorità e Giulia preferisce portare avanti attività che possano combaciare con l’allattamento del figlio che richiede grande energia e dedizione.

“Ho due milioni di follower e un podcast tutto mio, – ha spiegato – che sto producendo personalmente. E questa cosa mi gasa tanto, sono molto felice. Dobbiamo crearci opportunità per fare gavetta: decido io con il mio team gli ospiti, le tematiche, tutto. Abbiamo avuto tante persone, anche Elisabetta Gregoraci, la mia nemesi al Grande Fratello“.

A proposito di questa chiacchierata ospitata, la Salemi ha precisato: “Questo ti fa capire il mio processo di crescita, quando si cresce si ha anche voglia di affrontare le persone che in maniera giocosa nel passato venivano additate come ‘nemiche’. Sì, assolutamente abbiamo deposto l’ascia da guerra, come ho detto a lei ho deciso di essere meno rancorosa e infatti l’ho invitata”.

Il rapporto con Pierpaolo Pretelli

Nel salotto della Fialdini, Giulia Salemi ha anche parlato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, diventato ancora più forte e intenso da quando è nato Kian. “Pierpaolo è all’Isola dei Famosi e io sono fiera di lui. A casa mi dà una mano mia madre… anche troppo! Sta sempre dalla parte di Pierpaolo quando discutiamo. Io sono impulsiva, lo ammetto, detesto essere contraddetta, ma ci sto lavorando. È Kian che mi sta aiutando a migliorare!“.

Riflettendo sui valori familiari, Giulia ha aperto il cuore senza filtri: “I figli sono spesso critici verso i genitori. Ora che sono mamma, rivedo tante cose nel rapporto con mia madre. Lei è stata severa, ma mi ha dato valori forti: non mi abbatto mai, e questo lo devo a lei. Con mio padre ho un rapporto a distanza, ma gli voglio bene. Ha una nuova famiglia e una sorellina di sei anni: essere madre mi ha aiutato a comprendere anche questo.”