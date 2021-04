Giornata della Terra, come cambia la programmazione Rai

editato in: da

In occasione della Giornata della Terra cambia la programmazione Rai. L’azienda di viale Mazzini infatti ha deciso di celebrare al meglio la 51esima edizione dell’Earth Day, regalando ai telespettatori una serie di appuntamenti.

Quello più atteso è la maratona #OnePeopleOnePlanet su RaiPlay che si svolgerà dalle 7.30 alle 20.30. Una diretta streaming, lunga ben 13 ore frutto della collaborazione fra Earth Day Italia e Movimento dei Focolari. Dagli studi di Via Asiago andranno in onda testimonianze, approfondimenti e collegamenti con le altri reti Rai. Tanti i contributi dal mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Da non perdere anche il docufilm Riparare il tempo che tratta il tema della sostenibilità ambientale.

Non solo RaiPlay, anche le reti generaliste hanno deciso di aderire all’iniziativa e di celebrare l’Earth Day 2021. Nel corso della puntata di Geo su Rai Tre, verrà trasmesso il documentario Antropocene – L’epoca umana. La pellicola, in onda dalle 16.10 è firmata da Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier ed Edward Burtynsky e racconta come i paesaggi siano stati cambiati dall’intervento dell’uomo. Alle 21.20 invece su Rai Premium sarà disponibile il documentario Earth – Un giorno straordinario.

Nel corso della giornata dedicata alla Terra verranno aperte numerose finestre all’interno dei programmi Rai. Si parte da Uno Mattina, in onda su Rai Uno, per passare al TG1. La questione ambientale verrà trattata anche durante Agorà, Storie Italia con Eleonora Daniele e I Fatti Vostri di Giancarlo Magalli. Durante È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici promuoverà la salvaguardia del nostro Pianeta con un’iniziativa molto speciale, mentre a Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospiterà il geologo Mario Tozzi.

Non mancherà il contributo di Amadeus con la trasmissione I soliti ignoti e quello di Bruno Vespa che dedicherà una parte di Porta a Porta alla Giornata della Terra. Oltre alla Rai, anche altre reti hanno deciso di aderire all’iniziativa. Su La7 verrà trasmesso il doc Anthropocene – The Rise of Humans, mentre Sky TG24 ha deciso di organizzare una giornata di programmazione dedicata all’Earth Day, con contenuti dei contenuti speciali che verranno proposti ai telespettatori durante tutte le edizioni de tg.