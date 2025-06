Chi è Muriel, la moglie di Gianfranco Butinar, l’attore scomparso improvvisamente

Fonte: IPA Gianfranco Butinar e la moglie Muriel

È scomparso improvvisamente Gianfranco Butinar, attore noto al grande pubblico per le sue imitazioni di Franco Califano, Francesco Totti e Bruno Pizzul, solo per citarne alcune. L’artista è morto a soli 51 anni, in seguito a un infarto: era sul divano di casa insieme alla moglie Alessandra quando ha accusato il malore.

Chi è la moglie di Gianfranco Butinar

L’attore e imitatore romano Gianfranco Butinar è morto improvvisamente a 51 anni stroncato da un infarto mentre si trovava sul divano di casa con la moglie Muriel Cecchetti. Della sua vita privata non si conosce molto: i due conducevano una vita lontano dai riflettori, e nelle loro rarissime apparizioni social si mostravano come una coppia affiatata e innamorata.

L’artista lascia tre figli: Nicolas, il più grande, Lorenzo e Frida, che non di rado comparivano nei video del padre, tra immancabili imitazioni e risate.

Gianfranco Butinar, la carriera

Nato a Roma il 13 dicembre 1973, Gianfranco Butinar era un attore, comico ed erano proprio le sue imitazioni ad averlo reso famoso. Nel 1994 ha debuttato in radio e l’anno seguente anche in televisione con Beato tra le donne, condotto da Paolo Bonolis. Dal 1998 al 2003 ha collaborato con Radio Radio, per poi partecipare anche ai programmi Rai dire gol e Rai dire Sanremo.

Nel 2010 ha preso parte alla trasmissione Mai deejay gol su Radio Deejay e a Noi dire gol su RTL 102.5, entrambe con la Gialappa’s Band. A partire dal 2012 Gianfranco ha partecipa allo show Chiambretti ore 10 di Rai Radio 2 e nel 2016 è tornato a lavorare con la Gialappa’s Band in Rai Dire Europei.

Tantissime le sue imitazioni di personaggi noti, tra le quali ricordiamo Vasco Rossi, Ezio Luzzi, Mario Balotelli, Adriano De Zan, Claudio Ranieri, Francesco Totti, Antonio Cassano, Maurizio Costanzo, Siniša Mihajlović, Franco Califano, Rino Tommasi e Fabio Capello. Dal 2018 ha condotto la trasmissione Teste di Calcio sulla neo-nata emittente radiofonica RMC Sport e dal 2020 è diventato ospite fisso di Tiki Taka – La repubblica del pallone condotto da Piero Chiambretti.

Nel 2014 Gianfranco Butinar è stato anche protagonista del film Non escludo il ritorno, diretto da Stefano Calvagna, nel quale ha interpretato Franco Califano. L’attore negli anni ha infatti coltivato un rapporto d’amicizia e affetto molto solido con il cantante. E proprio su di lui in passato aveva affermato: “Io ho vissuto Califano per 22 anni ed è stato il mio padre artistico, un fratello maggiore, una persona di famiglia che mi ha dato tantissimo”.

I funerali si terranno sabato 7 giugno alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia.

Il ricordo degli amici

Nelle ultime ore, dopo la notizia della prematura morte di Gianfranco, la famiglia di Califano ha voluto mandare un pensiero all’amico con un post su Instagram: “Oggi è una bruttissima giornata per la nostra famiglia. Il nostro amico Gianfranco Butinar ci ha lasciato stanotte… Ciao Buty, salutaci il maestro”.

Anche l’emittente Rete Oro ha voluto ricordare l’attore: “Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore, spesso ospite anche della trasmissione Il Tribunale delle Romane. Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l’allegria che l’hanno sempre contraddistinto. Dal direttore Raffaele Minichino e da tutta la nostra redazione sentite condoglianze alla famiglia”.