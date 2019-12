Magalli contro Chiara Ferragni: “Non sa fare nulla”

editato in: da

“Chiara Ferragni guadagna miliardi e non sa fare niente”, Giancarlo Magalli attacca la fashion blogger e dice la sua su Chiara Biasi, coinvolta di recente in una polemica dopo lo scherzo a Le Iene. Il conduttore è intervenuto nel corso di Tv Talk dove ha espresso la sua opinione riguardo il mondo degli influencer.

Magalli conosce molto bene il business di Instagram visto che sua figlia Michela è una fashion blogger. Classe 1994, la ragazza è nata dall’amore del presentatore per Valeria Donati e ha una sorella maggiore, Manuela, frutto del matrimonio di Giancarlo con Carla Crocivera. Se la primogenita ha scelto di lavorare lontano dai riflettori, la piccola di casa Magalli ha una grande propensione per il mondo dello spettacolo ed è molto amata su Instagram dove i fan la chiamano affettuosamente “magallina”. Sul social delle foto la giovane ha quasi 37 mila follower e il suo profilo è in crescita costante, con tante collaborazioni con brand importanti e shooting.

Il presentatore ha commentato le parole di Chiara Biasi che, durante uno scherzo delle Iene, aveva pronunciato la frase: “Per 80.000 euro nemmeno mi alzo dal letto”. “Il clamore per la frase è giustificato? Sì, può indignare – ha detto Magalli parlando dell’influencer -. Poi è un altro discorso che lei lo pensi. Secondo me per 800 euro lei alle 7.30 è già vestita […] Io sono anche padre di influencer, sono padre di fashion blogger. Quindi so di che si tratta. L’affitto a mia figlia comunque lo pago io. Mia figlia è un’influencer che sta crescendo”.

Il re de I Fatti Vostri si è poi concentrato su Chiara Ferragni che a 32 anni è riuscita a creare un impero grazie a Instagram. “Guadagna miliardi ma non sa fare niente – ha detto parlando della moglie di Fedez -. È una brava imprenditrice? Sì, la sua merce è se stessa. Se uno ha l’immagine, capitalizza e valorizza quella. L’immagine è un vassoio – ha aggiunto Magalli -, su cui uno nella vita magari ci mette simpatia, cultura… Chi ha il vassoio colmo, oggi guadagna molto meno di chi ha solo il vassoio”.