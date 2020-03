GF Vip, Adriana Volpe torna nella Casa con un videomessaggio: anticipazioni

editato in: da

C’è grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4, che si sta ormai rapidamente avvicinando alla fine. Sono ancora molti i concorrenti reclusi all’interno della Casa più famosa d’Italia, quindi nelle prossime settimane ci sarà una vera e propria gara a chi riuscirà a rimanere in gioco sino alla fine.

Intanto, arrivano alcune interessanti anticipazioni su ciò che accadrà nel corso dell’appuntamento di mercoledì 25 marzo 2020, che andrà in onda come sempre in prima serata su Canale 5. La prima novità riguarda lo studio da cui Alfonso Signorini, con la compagnia di Pupo, condurrà la puntata del GF Vip 4. Il presentatore è infatti stato “sfrattato”: dopo essere passato da Roma a Milano a seguito delle misure di sicurezza imposte per far fronte all’emergenza sanitaria, stavolta si ritroverà nello studio di Quarto Grado, stando a quanto rivelano le indiscrezioni. Tutto ciò è dovuto ai continui cambi di palinsesto delle ultime settimane, dovuti alla necessità di dare maggior spazio all’informazione e all’attualità.

Ma cosa sta succedendo all’interno della Casa del GF Vip 4? Per i concorrenti sono in arrivo grandi sorprese, come il ritorno di Adriana Volpe – sotto forma di videomessaggio. La conduttrice aveva lasciato il reality show la scorsa settimana a causa di gravi motivi familiari, ma ha deciso di mandare un pensiero ai suoi vecchi compagni di viaggio. Rimane però il mistero in merito a ciò che dirà nel filmato che verrà recapitato domani sera.

Intanto, tra i concorrenti c’è grande fibrillazione per la doppia eliminazione attesa nella prossima puntata. Attualmente, al televoto ci sono Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez, tre volti che hanno davvero movimentato questa edizione del Grande Fratello Vip. Una di loro dovrà lasciare la Casa, ma ci sarà un ulteriore addio prima della fine dell’appuntamento. La curiosità regna sovrana tra il pubblico: chi sarà il secondo eliminato?

Dal versante opposto, in molti si chiedono chi andrà invece in finale. La scorsa settimana è stato eletto il primo concorrente candidato a restare sino all’ultima puntata, Sossio Aruta. Domani un altro vip scoprirà di avere un grande privilegio, quello di essere il secondo finalista del GF Vip 4. Siamo sicuri che non mancheranno i colpi di scena anche durante il prossimo appuntamento, soprattutto a causa delle continue scaramucce che animano la Casa. In questo, la regina è Antonella Elia: sono molti i concorrenti che hanno avuto almeno un litigio con lei. Uno degli ultimi è Antonio Zequila, che ha già lanciato un appello affinché la showgirl venga eliminata.