GF Vip, Flavia Vento si pente e Pupo imbarazza la Gregoraci con una battuta: pagelle della 2° puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip torna con una seconda puntata scoppiettante, ricca di colpi di scena e di momenti cult. Flavia Vento, dopo l’abbandono, si pente e chiede di rientrare in Casa, mentre Elisabetta Gregoraci, finalmente, varca la porta rossa. Non prima di aver vissuto un momento imbarazzante a causa della battuta di Pupo su Flavio Briatore. A guidare in modo magistrale la trasmissione è Alfonso Signorini, accompagnato da una Antonella Elia che non risparmia nessuno, nemmeno l’amica Stefania Orlando.

ALFONSO SIGNORINI: Sicuro, a suo agio e mai sopra le righe, Signorini si conferma il conduttore perfetto per il GF Vip. Capace di passare dal registro divertente a quello tragico, si muove con facilità fra le storie, gli intrighi e i gossip sui concorrenti. Tenere a bada i “vipponi” – come ama chiamarli – non è semplice, ma lui ci riesce alla perfezione.

PUPO: Se nella scorsa puntata del GF Vip, Pupo era apparso un po’ assente, nel secondo appuntamento con il reality ha tentato di farsi notare sin troppo. Il rischio in questi casi è quello di esagerare e Pupo l’ha fatto con una battuta poco carina pronunciata nei confronti di Elisabetta Gregoraci. La showgirl prima del suo ingresso nella Casa è stata protagonista di un siparietto con i concorrenti maschili del reality. E quando Signorini le ha chiesto chi fosse il suo tipo, il cantante è intervenuto: “Se la conosco un po’, credo che preferirà Fausto Leali per questioni anagrafiche – ha detto -. Fausto, tu hai problemi di prostata?”. Un chiaro riferimento a Briatore, ex marito della modella, che qualche settimana fa era stato ricoverato in ospedale. Una vicenda che non è stata piacevole per la Gregoraci e una battuta che l’ha messa in evidente imbarazzo. VOTO: 4

ANTONELLA ELIA: Il dubbio con l’ex star di Non è la Rai è sempre se le sue reazioni siano studiate oppure spontanee. Se nella prima puntata Antonella aveva lanciato frecciatine a quasi tutte le concorrenti donne, nella seconda ha fatto di meglio e non ha risparmiato nessuno, attaccando anche l’amica Stefania Orlando. “Hai parlato male di me due volte – tuona -. Perché mi hai invitato al tuo matrimonio allora, per fare numero?”. Difficile inquadrare un personaggio così complesso come la Elia. VOTO: SOSPESO

ENOCK e DAYANE MELLO: Da quando sono entrati nella Casa del GF Vip a unirli c’è sempre stato un sottile filo rosso: Mario Balotelli. Se nei giorni scorsi sia il fratello dell’ex calciatore che la modella non hanno fatto altro che parlare di lui, anche nella seconda puntata lo spazio dedicato a loro ha ospitato una sorta di chiarimento con lo sportivo. Super Mario non ha preso bene alcune dichiarazioni sulla sua vita privata avvenute durante il reality, ma Signorini lo tranquillizza. Vicenda chiusa? Forse. Di certo il pubblico preferirebbe scoprire il carattere e le storie dei due concorrenti e non continuare a sentirli parlare di Balotelli. VOTO: 5

ELISABETTA GREGORACI: Fra i concorrenti più attesi per questa seconda puntata del GF Vip c’era senza dubbio lei. Dopo il mancato ingresso, la Gregoraci è finalmente arrivata di fronte alla porta rossa. Sorridente, umile e positiva, ha conquistato da subito il pubblico e i compagni d’avventura che non vedono l’ora di conoscerla meglio. Un punto in più per la capacità con cui, con grande eleganza, Elisabetta ha incassato la battuta di Pupo, nonostante l’evidente imbarazzo. VOTO: 8

PATRIZIA DE BLANCK: Inutile girarci intorno, è lei la grande protagonista di questo Grande Fratello Vip. Sincera, diretta, anche se spesso sopra le righe, si è fatta notare da subito, attaccando Tommaso Zorzi, reo di averle dato della “nobile decaduta”. Nella seconda puntata gli scontri non sono mancati, da quello con Flavia Vento, che ha abbandonato la Casa dopo 24 ore per amore dei suoi cani, a quello con Alba Parietti, che ha chiamato in diretta dopo che la De Blanck l’aveva insultata. “Hai ragione, io sono una grandissima s****a! – dice la conduttrice, parlando anche di Francesco Oppini -. A mio figlio dico: dopo aver fatto il lockdown con me, ora lo farai con la De Blanck e la Ruta mi rimpiangerai!”. Nel dibattito interviene anche Fulvio Abbate che difende Patrizia De Blanck. “Noi non possiamo limitare il linguaggio di Patrizia – spiega -, che è sostanzialmente una persona chiara e netta”. Di fatto è impossibile non rimanere conquistati dall’energia e dalla schiettezza della Contessa. VOTO: 9

FLAVIA VENTO: Dopo aver abbandonato la Casa del GF Vip nella notte, a poche ore dal suo ingresso, Flavia Vento ci ripensa e si presenta in studio pentita. “Se un’amica mi tiene i cani posso rientrare?”, chiede ad Alfonso Signorini, che non sembra negarle del tutto questa possibilità.