GF Vip, dalla Vento sirena alle sfuriate della De Blanck: pagelle della 1° puntata

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Se il buongiorno si vede dal mattino, questa quinta edizione del Grande Fratello Vip ha tutte le carte in regola per fare il botto di ascolti. Tra bellezze mozzafiato, vecchie glorie dello spettacolo, star del web, beniamini della tv nazional-popolare e soprattutto personaggi decisamente eccentrici, Signorini è riuscito ad assemblare un cast variegato in grado di stuzzicare ogni palato. E la prima puntata, andata in onda lunedì 14 settembre 2020, lo ha dimostrato alla grande. Le nostre pagelle.

ALFONSO SIGNORINI: la lingua impastata e l’emozione palese della prima puntata dello scorso anno, quando si cimentava per la prima volta alla conduzione del reality, sono ormai un lontano ricordo. Alfonso conosce ormai bene l’oggetto che maneggia sapientemente e i meccanismi dello spettacolo. E la materia è la sua, tra gossip, nel quale sguazza alla grande, e momenti in cui cerca di virare sull’attualità e la rifelssione (vedasi il tributo a Willy e la parentesi anoressia con Adua Del Vesco). Voto: 7

PUPO: Richiamato come opinionista dopo il successo della scorsa edizione, il cantante calca un po’ troppo la mano nel doppio senso a tutti i costi, rischiando di cadere nella volgarità. Da sottile a greve, in tv, è un attimo. VOTO: 6 —. (RIMANDATO ALLA PROSSIMA PUNTATA).

ANTONELLA ELIA: L’hanno voluta come opinionista vista la simpatia di Alfonso nei suoi confronti (palese nella scorsa edizione) e il successo riscontrato da parte del pubblico. Peccato che le abbiano sicuramente detto: “Attacca” e lei sembra cercare famelica un osso da mordere. Ci prova con Dayane, poi a seguire con quasi tutte le altre concorrenti femminili. Si salvano solo gli uomini, cui riserva invece parole di apprezzamento fin esagerato. Deve moderarsi un pochino, altrimenti la sua spontaneità e veracità, tanto apprezzata in passato, rischia di trasformarsi in “pretesto al litigio” . VOTO: SOSPESO

MATILDE BRANDI: L’ex ballerina e showgirl si rivela subito una simpaticona. Quelle amiche che chiami per fare serata perché sai che sono le prime a buttarsi nella “caciara” e alzare il gomito. E infatti dopo il secondo stacco pubblicitario è già brilla. Sui social sono tutti impazziti per lei, eletta all’istante tra i favoriti del web. VOTO: 8

ADUA DEL VESCO e MASSIMILIANO MORRA: Non si capisce se siano stati chiamati per il valore individuale o perché Alfonso sperasse nelle loro inevitabili scintille, vista l’ex relazione finita malaccio. Certo averli reclusi insieme, a loro insaputa fino all’ultimo, è stata un’idea diabolica di “Alfonsina”. E il chiarimento iniziale, a favor di telecamere, sapeva tanto di puntata riciclata dell Peccato e la Vergogna. VOTO: 5

TOMMASO ZORZI. Era l’asso nella manica di Alfonso e in effetti il nobile influencer, giovanissimo e gay dichiarato, è davvero simpatico e arguto. Le sue uscite hanno fatto subito centro, tanto che su Twitter è già dato come vincitore predestinato di questa edizione. Se non verrà asfaltato prima dalla contessa De Blanck. VOTO 8

FLAVIA VENTO: Che fosse svampita e naif lo sapevamo da tempo. Che non avesse un uomo da dieci anni lo aveva precedentemente dichiarato. Ma che si presentasse vestita da sirena e ci deliziasse con un canto stonato di richiamo dei marinai andava oltre le nostre aspettative. Ha raccontato che vive coi suoi sette cani e pratica ogni giorno due ore di preghiera e altrettante di meditazione. Flavia (tra l’altro visibilmente dimagrita) ci regalerà sicuramente grandissime soddisfazioni. VOTO: 9 SULLA FIDUCIA

FAUSTO LEALI: il nostro “Wilson Pickett della Brianza”, cantante cult anni ’60, è il classico personaggio da GF Vip del quale ci si chiede inevitabilmente: “Ma aveva proprio bisogno di entrare nella Casa, tra showgirl in odore di fama e personaggi semisconosciuti?” Vederlo poi tra ex tronisti e fratelli di famosi, nel confessionale, parodia del quinto membro degli One Direction (Twitter docet), fa tenerezza. Spaesato e fuor d’acqua come pochi, speriamo trovi la sua giusta collocazione nel programma o rischia di durare meno di un gatto in tangenziale. VOTO: NON PERVENUTO

CONTESSA PATRIZIA DE BLANCK: La più eccentrica e sopra le righe del gruppo, è partita col botto, tra parolacce, “sfuriate e minacce di uscire fin dal primo risveglio. Non le piacciono i ceci che le hanno dato dalla produzione, “scazza” subito con Zorzi che le ha dato su Chi della contessa decaduta e inveisce contro le luci stile Broadway della camera da letto, che non la fanno dormire. Praticamente è un mix tra Pamela Prati, Antonella Elia e Malgioglio delle scorse edizioni. Tenetela dentro perché meraviglioso antidoto contro la noia. VOTO: 10