Antonella Elia si confessa su Pietro Delle Piane: “La pausa di riflessione continua”

Antonella Elia, la sua trasformazione da Non è la Rai al GF Vip

Antonella Elia sta vivendo un vero e proprio momento d’oro dal punto di vista professionale. Protagonista come concorrente della quarta edizione de Il Grande Fratello Vip, è pronta a tornare nel mondo del reality ma, come ben si sa, nelle vesti di opinionista al fianco di Pupo.

In attesa che si accendano i riflettori sulla nuova edizione del GF Vip, la cui prima puntata andrà in onda il 14 settembre in prime-time sempre con Alfonso Signorini come ‘padrone di casa’, la frizzante showgirl torinese si è confessata in una lunga intervista al settimanale Gente, nel corso della quale ha toccato diversi argomenti.

Antonella Elia ha parlato dell’esperienza a Temptation Island, affermando di essere uscita dal docu-reality consapevole dell’importanza del rispetto nella relazione di coppia. Durante l’intervista, ha avuto anche modo di chiarire come stanno le cose con Pietro Delle Piane, che ha iniziato con lei il viaggio nei sentimenti terminato con un epilogo non certo piacevole per l’attore calabrese, che è tornato a casa da solo per scelta della Elia.

Non è cambiato nulla rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ci siamo rivisti, sì. Ma io ho ancora bisogno di tempo per capire, scavare e riflettere.

Queste le parole che Antonella Elia ha dedicato alla situazione con l’uomo che, per quasi un anno e mezzo, è stato il suo compagno. Le foto che li ritraggono assieme in spiaggia all’inizio del mese di agosto – scatti pubblicati dal settimanale Chi – non hanno quindi rappresentato il preludio di un ritorno di fiamma.

Oltre che dell’addio a Pietro Delle Piane, Antonella Elia ha parlato anche di un’altra novità importante arrivata nella sua vita con Temptation Island: l’amicizia con Manila Nazzaro, che ha partecipato al viaggio nei sentimenti con il fidanzato Lorenzo Amoruso. La nuova opinionista del GF Vip ha definito Miss Italia ’99 “una donna meravigliosa, in grado con la sola presenza di farti sentire amata e accettata”.

Durante la confessione a cuore aperto a Gente, la Elia si è soffermata anche sulla sfida professionale che la attende. Alla domanda su che opinionista sarà, ha risposto definendosi una portatrice sana di sincerità, caratteristica che considera un dono raro.