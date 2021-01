GF Vip 2021, Pretelli e Giulia sotto accusa, Signorini fa un annuncio: le pagelle della trentatreesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Rese dei conti, scontri e confronti: la trentatreesima puntata del GF Vip è stata densa di avvenimenti. Primo fra tutti l’annuncio di Alfonso Signorini che ha comunicato ai concorrenti la scelta di spostare la finale del reality a fine febbraio. Una decisione che ha sconvolto gli inquilini della Casa, in particolare Tommaso Zorzi. Spazio poi alla love story fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, circondata da dubbi e intromissioni, ma anche a Maria Teresa Ruta, che ha incontrato la figlia Guenda Goria, e a Stefania Orlando, grande protagonista della trasmissione.

ALFONSO SIGNORINI – Non è facile mandare avanti un programma per così tanti mesi, ma lui è riuscito nell’impresa, scrivendo un piccolo pezzo di storia della tv. L’ha fatto con garbo, ironia e tanta intelligenza, la scelta usata per comunicare ai concorrenti la decisione di prolungare ulteriormente il reality. “Vi ho detto che non finirò mai di ringraziarvi – ha affermato Signorini rivolto ai vip riuniti nel salotto della Casa -. Se il programma si è prolungato è per merito vostro. Le luci della casa resteranno accese ancora per un po’. La finale non sarà l’8 di febbraio come stabilito, ma non molto tempo dopo. Vi voglio dire che la fine del programma sarà entro la fine di febbraio, non sto parlando del 28 o del 27. Vi aspettano ancora tre settimane piene di programma. Stiamo parlando di tre settimane non di tre mesi. Se non vi dico ancora la data è perché è un work in progress. Siamo consapevoli che non bisogna abusare della vostra stanchezza, per questo io per primo ho stabilito di non andare oltre la fine del mese di febbraio perché non sarebbe stato giusto”. I concorrenti, come era prevedibile, sono rimasti sconvolti, Maria Teresa Ruta ha affermato che le manca la possibilità di abbracciare le persone che ama, mentre Adua Del Vesco si è sciolta in lacrime. Da subito il più sconvolto è apparso Tommaso Zorzi, così tanto che Francesco Oppini è intervenuto dallo studio per consolarlo. “Hai fatto un percorso splendido, da solo dall’inizio alla fine – gli ha detto -. Ero tuo amico dentro e lo sarò fuori. Non mollare adesso perché io sono qua, sono qua che ti aspetto. Hai fatto 30, devi fare 31. Il tuo percorso era già bello da dentro, da fuori è ancora meglio”. Parole che hanno commosso anche Signorini. VOTO: 9.

MARIA TERESA RUTA – Tutt’altro che perfetta, incredibilmente vera, fra inciampi e grandi lezioni: Maria Teresa Ruta è fra i concorrenti rivelazione di questa edizione del GF Vip. Nel corso della trentareesima puntata del reality la conduttrice ha potuto incontrare la figlia Guenda Goria, intervenuta nel programma per sostenerla dopo il crollo nervoso di qualche giorno fa. “Non sei brutta, non voglio più sentirtelo dire: sei bellissima – ha detto l’attrice rivolta alla madre -. Il pubblico ti ama. Sei la parte migliore di noi. Sei meravigliosa, mamma”. Dopo aver superato tante nomination e difficoltà, Maria Teresa ha dimostrato come il sorriso sia l’arma migliore per affrontare qualsiasi ostacolo. “Non ce l’ho con loro – ha chiarito parlando del suo sfogo -. Ce l’ho a volte con me stessa”. VOTO: 9.

PIERPAOLO PRETELLI – La storia d’amore fra Pretelli e Giulia Salemi è stata all centro della trentatreesima puntata del GF Vip. In tanti hanno messo in dubbio la sincerità dei sentimenti di Pierpaolo nei confronti dell’influencer e lui, ancora una volta, è apparso deluso, ma incapace di reagire. Dopo l’incontro con il fratello, che nei salotti televisivi aveva affermato di non apprezzare la relazione, ha minacciato di lasciare la Casa, senza però replicare alle accuse, in particolare a quelle mosse da Tommaso Zorzi, convinto che la love story sia solo un passatempo. “Io non sono contro la coppia, sono scettico riguardo al percorso di Pierpaolo e all’approccio con Giulia – ha spiegato l’influencer a Signorini -. Qui fa comodo trovare una persona così e non ti soffermi sulle sfumature, è un grande passatempo. Cosa non mi piace di loro? Quello che ho detto, credo sia più un modo per passare il tempo che non un’attenzione effettiva. Mi sembra una storia da teenager per passatempo”. Il discorso di Tommaso riguardo ai Pralemi – così come è stata ribattezzata la coppia – ha una sua logica e le parole del modello hanno un altro peso. “Visto il mio trascorso con Elisabetta – aveva detto a Signorini -, penso che a livello di gioco e strategia, la cosa più facile per me sarebbe stata evitare Giulia e rimanere sul percorso Elisabetta. Io sono andato contro anche al parere della mia famiglia, credo nel rapporto che ho con Giulia”. VOTO: 5.

STEFANIA ORLANDO – Determinata e forte, Stefania ha conquistato il GF Vip a colpi di ironia e sincerità. La showgirl si è sciolta in lacrime, delusa dalle parole dell’ex marito Andrea Roncato che qualche giorno fa aveva rilasciato un’intervista a Live – Non è la D’Urso. “Il matrimonio con Stefania è durato due anni – aveva spiegato l’attore -. Lei aveva un altro e quello era un grosso problema. È andata via di casa. Dieci anni fa ho trovato la donna della mia vita. Non gliene può fregare di meno del rapporto con Stefania. Dice che mia moglie è gelosa di lei? Forse perché è bello sentirsi ingombrante”. La Orlando ha quindi parlato per la prima volta al GF Vip della fine del legame con Roncato. “È vero che io sono andata via di casa perché, dopo essere diventati come un padre e una figlia, avevamo deciso di lasciarci – ha ammesso -. Avevo anche incontrato un’altra persona che non è stata la causa della fine del nostro matrimonio. Tra noi era già finita, non avevamo nessun tipo di rapporto che andasse oltre il rispetto e l’affetto e a me non bastava più”. La Orlando ha poi risposto a Giulia Elettra Gorietti, figlia della moglie di Roncato che l’aveva attaccata. “Le volte in cui ho parlato di Andrea l’ho fatto in maniera molto carina – ha chiarito -. Non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia. Non ho nulla contro Andrea, anche mio marito è rimasto basito da questo comportamento. Io e Andrea siamo sempre stati ottimi amici, abbiamo fatto le vacanze insieme. Non accetto che si dica che io sono l’ex moglie scomoda”. L’eleganza non ha prezzo. VOTO: 8.