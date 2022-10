George Clooney perde la testa: scollature vertiginose e abito da 12.629 euro

Fonte: Getty Images George Clooney

Quando due delle donne più affascinanti indossano abiti da sera stratosferici con scollature che fanno sognare, anche George Clooney perde la testa. Ed è esattamente quello che gli è successo a Los Angeles alla prima di Ticket To Paradise, l’ultimo film che lo vede protagonista.

George Clooney conteso tra due donne

Sul red carpet George Clooney è stato conteso da due donne molto importanti nella sua vita. La prima naturalmente è Amal Alamuddin, sua moglie e la seconda è Julia Roberts, sua partner nella nuova commedia e soprattutto la collega che più gli ha fatto guadagnare. Amal e Julia hanno posato davanti agli obiettivi al braccio di George separatamente. Mentre lui si è dimostrato un cavaliere impeccabile con entrambe.

La Roberts se lo tiene stretto sotto il braccio e non mancano sguardi sornioni e sorrisi d’intesa. Ma è per Amal che George riserva il tocco più intimo, cingendo la vita della moglie mentre i flash si scatenano. D’altro canto, per Clooney la scelta è ardua, entrambe sono donne bellissime e affascinanti. Ma la star di Hollywood ha ripetuto troppe volte come Amal sia la donna della sua vita e tra loro l’intesa è tale da non lasciare dubbi su chi è colei che gli ha rubato il cuore.

Fonte: Getty Images

Amal Clooney, abito di Alexander McQueen da 12.629 euro

In ogni caso, entrambe hanno sfoggiato look meravigliosi. Lady Clooney, riconosciuta da tutti come trend setter, ha osato con un leggero abito rosso a fantasia giallo e blu, firmato Alexander McQueen, il brand preferito anche di Kate Middleton. Costo? 11mila sterline, ossia 12.629 euro circa. Una cifra da capogiro ma decisamente ben spesa, perché Amal è davvero seducente. Si tratta di un vestito sbracciato, con spalline sottili, intrecciato sul corpetto in modo da esaltare il décolleté, la gonna è asimmetrica e svela le caviglie sottili e i sandali in PVC made in Italy, di Gianvito Rossi (638 euro circa). Completano l’outfit, la clutch d’oro e degli orecchini pendenti in oro e pietre rosse. I capelli nero corvino sono portati liberi sulle spalle e fanno da contrasto con il rossetto rosso.

Fonte: Getty Images

Julia Roberts disarmante in fucsia

E poi c’è l’altra. Julia Roberts che si presenta sul tappetto rosso con una mise dallo stile decisamente diverso. Se Amal privilegia un tocco più aggressivo e intrigante, Julia punta su femminilità e romanticismo senza rinunciare però alla scollatura vertiginosa.

La protagonista di Ticket to Paradise indossa un abito oversize fucsia, firmato Greta Constantine, con maniche corte a sbuffo, maxi gonna a balze e un profondo scollo a V che esalta il décolleté perfetto. Anche la Roberts lascia libera la lunga chioma rossa con riga in mezzo e sceglie come unico gioiello degli orecchini pendenti con pietre rosa.

Fonte: Getty Images

Da notare la manicure a contrasto con smalto nero. Lo charme di Julia è inarrivabile, specialmente quando sbandiera il suo sorriso disarmante. E per Clooney la situazione si fa ardua.