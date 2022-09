George Clooney sceglie la più bella: divina in oro, pietre preziose e piedi nudi

Fonte: Getty Images e IPA Amal Clooney, tre look d’autunno ad alta seduzione: da copiare

George Clooney non si è sbagliato quando ha voluto lei al suo fianco per la serata di gala alla New York Public Library dove si è svolta la consegna dei Justice Albie Awards della Clooney Foundation. Lei era divina e statuaria con un abito di Atelier Versace in oro e cristalli che lasciava la schiena scoperta e che con un gioco di trasparenze stuzzicava la fantasia, mentre la figura veniva slanciata da un paio di sandali gioiello che svelavano i piedi perfetti anche senza smalto colorato.

Fonte: Getty Images

George Clooney al gala con sua moglie Amal

Ancora una volta George Clooney sceglie sua moglie Amal che a 44 anni è una delle donne più affascinanti del jet set. Proprio il giorno prima la coppia era andata in tv per presentare il programma della serata e si era lasciata andare a confessioni private sulla loro vita di famiglia coi figli, dove la star ha confessato di aver commesso un grave errore coi suoi gemelli, Alexander ed Ella, cioè quello di aver insegnato loro l’italiano, lingua con cui ne dicono di tutti i colori ai loro genitori.

Amal Clooney in Atelier Versace

George e Amal, che hanno appena festeggiato 8 anni di matrimonio, sono la coppia più glamour della serata, ma infondo sono loro gli ospiti d’onore. Lady Clooney è fantastica e con questo abito da sera supera se stessa, è ancora più magnifico del vestito in pizzo rosso. Si tratta di un fantastico abito lungo con frange fatte di cristalli, oro e argento, ispirato agli anni Venti. Il capo è firmato Atelier Versace e sembra realizzato su misura per Amal. Aderente e sinuoso senza mai eccedere, scolpisce e mette in risalto il fisico statuario dell’avvocato che per l’occasione lascia scoperta parte della schiena.

Fonte: Getty Images

Amal Clooney mostra i piedi nudi

Lo spacco frontale rende ancora più sensuale il modello e mette in risalto i sandali gioiello con strass, First kiss 105 di Aquazzura, il brand di scarpe preferito da Meghan Markle. Amal rivela così i piedi perfetti, anche senza smalto colorato, prediligendo un bianco trasparente.

Fonte: IPA

Amal Clooney cambia pettinatura

La signora Clooney ha cambiato anche pettinatura. Per ricreare l’atmosfera dei primi anni del Novecento ha arricciato i lunghi capelli neri in boccoli voluminosi. L’ombretto è lucido e metallizzato, richiamandosi al vestito. Mentre c’è una cosa cui non rinuncia, il rossetto rosso, che lei porta sia di giorno che di sera, prediligendo le tonalità accese, perfette per donare luminosità al suo viso.

Alla serata c’è anche Julia Roberts, amica e partner professionale di George, ma questa volta sbaglia look e resta nell’ombra. Mentre la ribalta è tutta per Amal.