Gemma Galgani col Covid: su Instagram spiega come sta

Un periodo complicato, quello che ha attraversato da Gemma Galgani, che ha affrontato con il sorriso. La dama del Trono Over di Uomini e Donne è infatti risultata positiva al Coronavirus – seppure con pochi sintomi – e ha così saltato alcune puntate del programma per potersi negativizzare e tornare più forte di prima.

Gemma Galgani è guarita dal Covid

L’annuncio che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato. La Galgani ha voluto infatti condividere questo momento con tutti i suoi follower, ai quali ha rivolto il ringraziamento più caloroso:

“Sono guarita dal Covid! Solo pronunciarne il nome ci insinua, ansia, incertezza e un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi. Io cerco di vederla anche come un’occasione che mi ha dato l’opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l’affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi hanno trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto per avere notizie e grazie a tutti coloro che mi sono stati amorevolmente vicino”.

Nei giorni in cui è rimasta lontana dallo show, Gemma ha comunque partecipato attivamente alla discussione in collegamento da casa. Non sono mancate le schermaglie con Tina, che però si è mostrata più morbida nei suoi confronti e le ha augurato di riprendersi presto per poter tornare a far parte del parterre dal quale non può proprio mancare: “Guarisci presto, ti aspettiamo tutti”, ha commentato l’opinionista durante il collegamento video.

Gemma pronta per un nuovo amore

Ora che il peggio è passato, Gemma Galgani può tornare a cercare quell’amore che ha sempre desiderato. Aveva sperato in Costabile, ma le cose non sono andate proprio come avrebbe immaginato. I due, che hanno approfondito la loro conoscenza con diverse uscite, hanno poi deciso di concludere la loro conoscenza per diverse incompatibilità caratteriali che si sono rivelate inconciliabili.

In queste prime settimane dedicate alla nuova stagione di Uomini e Donne, non sono mancati i riferimenti a Giorgio Manetti, definito scherzosamente anche il Gabbiano, uno dei grandi amori di Gemma e spesso tirato in ballo quando si parla di Isabella Ricci, sua prima rivale. Se per Gemma è pronto un nuovo percorso, per Isabella si stanno invece prospettando un abbandono dello show, per vivere il suo amore con il cavaliere Fabio.