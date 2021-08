Chi è Gaia Miracapillo, il nuovo amore di Andrea Iannone

editato in: da

PAGaia Miracapillo è il nuovo amore di Andrea Iannone, arrivato dopo l’addio a Giulia De Lellis e, prima ancora, a Belen Rodriguez. Il pilota di MotoGp, dopo un lungo periodo da single, sembra aver trovato la persona giusta per lui. Bionda, molto riservata e bellissima, Gaia avrebbe rubato il cuore dello sportivo, regalandogli nuovamente la felicità.

La coppia è stata immortalata dal settimanale Chi durante una vacanza in Sardegna fra tuffi nell’acqua cristallina e relax. Nelle immagini Gaia e Andrea sorridono insieme e sembrano molto rilassati e complici. “Hanno preso un lettino e hanno trascorso insieme la giornata. I due stanno facendo di tutto per tenersi lontani da sguardi indiscreti e al mare vanno perfino a farsi il bagno separati”, si legge sul magazine di Alfonso Signorini, secondo cui i due alloggerebbero nello stesso hotel.

Molto riservata e lontana dai riflettori, Gaia è una fashion stylist. Di lei si sa poco e niente, nonostante non sia estranea al mondo dello spettacolo. Fra i suoi follower di Instagram (dove ha un profilo privato) ci sono infatti Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez e papà della sua secondogenita, e Leonardo Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno.

Gaia è entrata nella vita di Andrea Iannone dopo un periodo molto particolare dal punto di vista sentimentale. Il campione ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con Belen Rodriguez dal 2015 al 2018, terminata quando lei decise di riprovarci con Stefano De Martino, papà di suo figlio Santiago. Andrea non ha mai nascosto di aver provato un sentimento molto forte per la showgirl argentina e di aver sofferto per la fine della loro relazione. Dopo l’addio su Instagram aveva raccontato: “Per me Belen ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male”.

Poco dopo era arrivata la love story con Giulia De Lellis, terminata quando lei era tornata fra le braccia di Andrea Damante. Da quel momento Iannone aveva detto addio al gossip, proteggendo la sua vita privata e ripartendo da se stesso. Oggi il pilota sembra aver ritrovato la felicità che desiderava da tempo grazie a Gaia Miracapillo. Le foto, fra sorrisi e sguardi complici, non mentono.