Fred De Palma e Jori Delli si sono sposati in gran segreto, a quasi un anno dalla romantica proposta di nozze. I dettagli della cerimonia e gli auguri dei Vip

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IPA Fred De Palma con Jori Delli

Fiori d’arancio a sorpresa per Fred De Palma e Jori Delli. Il cantante e la modella sono convolati a nozze in gran segreto nella cornice paradisiaca delle Maldive, lontano dai riflettori e dalla mondanità. A svelare il lieto evento sono stati direttamente i neo sposi, attraverso un post condiviso su Instagram che ha immediatamente catalizzato l’attenzione di fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Una cerimonia intima e romantica, che arriva a quasi un anno dalla proposta di matrimonio, avvenuta proprio nello stesso luogo scelto per pronunciare il fatidico sì.

Fred De Palma e Jori Delli, il matrimonio a sorpresa alle Maldive

“Mr. and Mrs. De Palma”. Con queste poche parole Fred De Palma e Jori Delli hanno annunciato al mondo di essere diventati marito e moglie. Nelle immagini condivise sui rispettivi profili Instagram, i due appaiono rilassati sui lettini verdi in riva all’oceano, con i calici alzati e le fedi nuziali in bella mostra.

A catturare l’attenzione sono soprattutto gli scatti della cerimonia, organizzata direttamente sulla spiaggia. Gli sposi si sono scambiati un bacio a piedi nudi sulla sabbia bianca, sotto un grande arco decorato con fiori bianchi e foglie di palma. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, numerose candele accese e petali rossi disseminati sulla sabbia.

Per il giorno più importante della sua vita, Jori Delli ha scelto un lungo abito bianco in pizzo, caratterizzato da delicate trasparenze, mentre Fred De Palma ha optato per un elegante completo azzurro chiaro, perfettamente in sintonia con la location tropicale.

La scelta delle Maldive non è casuale. Proprio qui, nel dicembre 2025, il cantante aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo. A distanza di quasi dodici mesi, la coppia è tornata nello stesso luogo per coronare il proprio sogno d’amore.

La notizia del matrimonio ha fatto rapidamente il giro del web. Nel giro di mezz’ora il post dei neo sposi ha superato i 30 mila like, raccogliendo centinaia di messaggi di auguri.

Tra i primi personaggi famosi a congratularsi con la coppia figura Tony Effe, che ha manifestato il proprio entusiasmo attraverso alcune emoji. Non è mancato il commento di Giulia De Lellis, che ha lasciato una serie di cuori bianchi e farfalle azzurre. Più esplicito il messaggio del rapper Boro: “TANTI AUGURI FRATELLO”.

Chi è Jori Delli, la moglie di Fred De Palma

Classe 1995, nata in Italia da genitori di origini albanesi e cresciuta in Veneto, Jori Delli è una modella, influencer e volto televisivo. Molto popolare sui social network, dove vanta oltre 558 mila follower su Instagram, ha alle spalle studi in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino.

Si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua esperienza nei programmi calcistici di Sportitalia, per poi conquistare una maggiore notorietà anche all’estero. Nel 2023 ha partecipato al Big Brother VIP Albania, la versione albanese del Grande Fratello Vip.

Nell’agosto dello stesso anno è stata ufficializzata la relazione con Fred De Palma. Da allora i due hanno condiviso sui social diversi momenti della loro quotidianità, pur scegliendo di mantenere il massimo riserbo sui preparativi delle nozze. Nessuna indiscrezione sulla data della cerimonia fino all’annuncio a sorpresa.

Dopo anni di successi musicali e tormentoni estivi, per Fred De Palma si apre un nuovo capitolo sul fronte privato. E questa volta a fare da colonna sonora alla sua felicità è il rumore delle onde dell’Oceano Indiano.