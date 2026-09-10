Ultimo batte Bad Bunny, è sua la canzone dell’estate 2026

In un’estate di tormentoni e influenze latine, è “Romantica” di Ultimo a conquistare il titolo di canzone dell’estate 2026

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IPA Ultimo batte Bad Bunny: la canzone dell'estate 2026 è sua

L’estate sta finendo cantavano i Righeira e, nonostante il caldo incessante, anche la stagione dei tormentoni da spiaggia si prepara a lasciare spazio all’autunno. Come ogni anno, anche il 2026 ha avuto la sua buona dose di colonne sonore: brani che hanno accompagnato giornate al mare, viaggi in macchina e serate con gli amici.

E se fino a qualche settimana fa sembrava quasi impossibile immaginare un’estate senza Bad Bunny, pronto a conquistare le playlist con il suo inconfondibile gusto latino, il verdetto finale sulla canzone dell’estate ha riservato una sorpresa.

Ultimo batte Bad Bunny con la canzone dell’estate 2026

La sua casita ha fatto impazzire proprio tutti, in Italia e non solo. Bad Bunny è stato uno dei grandi protagonisti dell’estate 2026,con BAILE INoLVIDABLE che ha conquistato spiagge, serate e soprattutto playlist. Per questo sembrava quasi scontato che fosse proprio lui a prendersi il titolo di canzone dell’estate italiana.

A fine stagione, però, Spotify ha deciso di lasciare la parola proprio agli ascoltatori: la piattaforma ha chiesto al pubblico di scegliere il brano che più di tutti aveva accompagnato questi mesi. La votazione si è svolta direttamente sull’app e il risultato ha regalato un nome inaspettato.

A prendersi il titolo è infatti Romantica, il brano di Ultimo che nella votazione ha battuto proprio BAILE INoLVIDABLE di Bad Bunny. Il cantante portoricano deve quindi accontentarsi del secondo posto: niente incoronazione da padrone dell’estate italiana, almeno secondo gli ascoltatori di Spotify.

Sul terzo gradino del podio si piazza invece La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Amis Killa, mentre al quarto posto troviamo Da Dio di Bresh. Chiude la top five Al mio paese, collaborazione tra Serena Brancale, Levante e Delia.

Ultimo e Bad Bunny fanno impazzire il pubblico (a modo loro)

Ultimo e Bad Bunny fanno un genere di musica completamente diversa, eppure si sono ritrovati comunque a contendersi il titolo di canzone dell’estate italiana 2026. Se da una parte BAILE INoLVIDABLE ha quell’atmosfera tutta estiva che fa venire voglia di ballare, dall’altra i fan di Ultimo e del romanticismo non vanno certo in letargo durante l’estate.

Sono entrambi artisti con una fanbase gigantesca e, soprattutto, molto presente. Bad Bunny ha avuto anche un successo italiano particolare questa estate grazie ai concerti che hanno portato il suo pubblico a cantare e ballare dal vivo, nonostante uno di questi sia stato bruscamente interrotto dalla grandinata che si è abbattuta su Milano.

Ma Ultimo non è certo da meno. Nonostante oggi abiti in America, quando è tornato a Tor Vergata per il suo concerto da record, il calore è arrivato, e non solo per via dei 42 gradi che migliaia di persone hanno sopportato una settimana prima, mentre si accampavano fuori dai cancelli.

E per quanto l’estate possa sembrare il regno incontrastato dei tormentoni da ballare, evidentemente per gli ascoltatori italiani c’è sempre spazio anche per una canzone d’amore. E se a contendersi il titolo sono due artisti come Bad Bunny e Ultimo, forse il vero vincitore è proprio il pubblico, che quest’estate ha avuto davvero l’imbarazzo della scelta.