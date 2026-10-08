Anticipazioni Le Iene, stasera 8 ottobre: le novità su Garlasco e l’incontro con Laura Pausini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Veronica Gentili

Le Iene tornano in onda l’8 ottobre con una nuova puntata ricca di temi e servizi interessanti. Fra il racconto di Laura Pausini, che ripercorre trent’anni di carriera, e le novità sul caso di Garlasco.

Anticipazioni Le Iene 8 ottobre: tutti i servizi

Dopo la pausa estiva, Le Iene sono tornate su Italia Uno. A condurre il format Veronica Gentili, affiancata da Carmine Del Grosso, Vincenzo Comunale, Daniele Gattano e Nathan Kiboba. La puntata dell’8 ottobre, come nello stile delle Iene, sarà particolarmente ricca. Con la testimonianza di Laura Pausini, che racconterà il suo impegno e il rapporto con la comunità LGBTQIA+ e gli approfondimenti sul caso di Garlasco e quello di David Rossi. Ospiti in studio Giovanna Mezzogiorno e Fred De Palma che si racconteranno e saranno protagonisti di alcuni momenti della trasmissione.

Ma andiamo con ordine. Fra i servizi più attesi c’è quello di Wad che incontrerà Laura Pausini alle Canarie in occasione dell’Isla Bonita Love Festival. L’occasione perfetta per raccontare non solo la carriera dell’artista, ma anche il suo costante impegno contro pregiudizi e discriminazioni. Un ritratto particolare e interessante di una cantante che ha fatto la storia della musica italiana, conquistando le classifiche di tutto il mondo.

Stefano Corti arriverà in Sudafrica per raccontare la “caccia al trofeo” con facoltosi cacciatori occidentali disposti a pagare cifre altissime per uccidere animali esotici. Gaetano Pecoraro invece incontrerà a San Francisco, Max Parisi, il conduttore di Radio Monte Carlo che è stato colpito da un tumore al pancreas e negli Stati Uniti ha avuto accesso al Daraxonrasib. Si tratta di un farmaco sperimentale che per questa patologia sembra aver dato ottimi risultati, ma a cui pochi ancora hanno accesso, soprattutto in Italia.

Spazio pure alla vicenda di Maria Rosaria Boccia e dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Gaston Zama seguirà la donna nell’udienza del processo in cui figurano fra i testimoni Arianna Meloni e Sigfrido Ranucci. Non mancheranno poi approfondimenti legati ai fatti di cronaca nera di cui Le Iene si occupano da diversi anni.

Roberta Rei porterà alla luce gli ultimi sviluppi sul caso di David Rossi, manager del Monte dei Paschi di Siena morto nel 2013. La Commissione parlamentare d’inchiesta ha infatti sostenuto di recente l’ipotesi di un’aggressione prima della caduta dalla finestra.

Alessandro De Giuseppe parlerà del delitto di Garlasco, con un focus sulle novità legate alla posizione di Alberto Stasi. Sembra ormai chiaro, d’altronde, che la verità processuale raccontata sino ad oggi non corrisponde alla realtà di quanto accaduto davvero a Chiara Poggi. D’altronde erano state proprio Le Iene, ormai più di un anno fa, a gettare una luce diversa sul caso e a portare, grazie ad una serie di servizi e indagini, ad una serie di dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, condannato per il suo omicidio.

Dove vedere Le Iene

L’appuntamento è per l’8 ottobre 2026 alle 21:20 su Italia Uno. Le Iene si possono seguire anche in live streaming e on demand direttamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.