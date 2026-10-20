Milo Infante torna sul caso di Garlasco. Le “testimonianze dal passato” a Verità Nascoste

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Ufficio stampa Mediaset Milo Infante conduce "Verità Nascoste"

Questa sera, martedì 20 ottobre, Milo Infante torna con un nuovo appuntamento di Verità Nascoste, il programma di approfondimento di Retequattro.

Anche in questa nuova puntata, il conduttore torna a parlare di diversi temi legati all’attualità e alla cronaca. Gran parte dello spazio è dedicato al delitto di Garlasco, che continua a occupare le pagine di cronaca con aggiornamenti e rivelazioni legate alle nuove indagini.

“Verità Nascoste”, Milo Infante torna sul caso Garlasco

Nella puntata di questa sera Milo Infante torna a discutere insieme ai suoi ospiti del caso di Garlasco: a distanza di 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi ci sono ancora molte ombre sulla dinamica dei fatti, ancora al vaglio delle indagini.

La puntata si concentra quindi sugli sviluppi dell’inchiesta, cercando di chiarire meglio gli approfondimenti sulle consulenze tecniche e sugli accertamenti relativi alla scena del crimine che sono ormai all’ordine del giorno e continuano ad alimentare il confronto giudiziario e mediatico.

Ma Infante sembra anche voler aprire un capitolo riguardante alcune vecchie testimonianze. Nella puntata di Ore 11 andata in onda lunedì 19 ottobre, infatti, il conduttore ha anticipato qualche piccolo dettaglio rispetto ai temi trattati questa sera a Verità Nascoste.

“Vi racconteremo un’altra verità nascosta, che qualcuno ancora oggi cerca di negare. Non so se possiamo dire qualcosa, lo scoprirete martedì sera: però ci sono testimonianze che abbiamo ripreso dal passato, che portano a raccontare una verità diversa rispetto a quella che è stata raccontata. Ma che qualcuno, a distanza di anni, sta cercando ancora di nascondere. Però, purtroppo, quando una verità viene svelata, c’è sempre una prova che qualcuno ha cercato di nascondere e che è emersa insieme alla verità”, ha detto il conduttore nel corso del programma.

Gli altri casi della puntata

Nel corso della puntata il conduttore lascia poi spazio agli scontri avvenuti a Milano durante il fine settimana: proteste purtroppo sfociate in atti di vandalismo che riaccendono il dibattito sul fenomeno della violenza, che oggi tocca anche le nuove generazioni.

In studio, insieme agli ospiti, il conduttore cerca di approfondire le cause di questi comportamenti andando a chiarire le possibili responsabilità.

Il programma si sposta poi sul caso della banda della minicar, i cui protagonisti erano proprio due giovani. Il tema, ancora una volta, cerca di approfondire la sicurezza e il disagio giovanile: come possono famiglie e istituzioni lavorare sulla prevenzione?

E, ancora, il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata lo scorso 23 agosto nella sua casa di Riposto, in provincia di Catania. Un’altra triste storia su cui proseguono le indagini e continuano ad emergere nuovi elementi. In studio, un’intervista a Tony Proietto e al suo avvocato, Ivan Siragusa.

Dove e quando vedere la puntata di “Verità Nascoste”

La nuova puntata di Verità Nascoste è programmata per questa sera, martedì 20 ottobre, in prima serata su Retequattro a partire dalle 21:30 circa. L’appuntamento con il programma di Milo Infante può essere seguito, come sempre, anche su Mediaset Infinity.