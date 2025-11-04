Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: “L’amore si è spento”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Rocco e Giovanni Masiero

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati. Gli ex gieffini hanno annunciato l’addio su Instagram, svelando i motivi della loro scelta dopo 11 anni insieme e due figlie.

Perché Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati

Ad annunciare l’addio sono stati Francesca Rocco e Giovanni Masiero che sui social hanno postato un post congiunto. “Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni”, ha scritto Francesca Rocco, annunciando la fine del legame con Giovanni Masiero, conosciuto al Grande Fratello.

Da tempo si parlava di una crisi fra i due, confermata ora dalle parole dell’ex gieffina che ha spiegato come l’amore fra Francesca e Giovanni sia cambiato nel tempo. “Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando – ha svelato -. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore. E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo”.

“Siamo diventati altro. Siamo diventati amici -, si legge ancora – […] La felicità dell’altro e il bene delle nostre figlie restano la nostra bussola. E perché, anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia”. L’amore dunque si è spento e quando gli ex concorrenti del Grande Fratello si sono resi conto di ciò che era accaduto hanno deciso di lasciarsi: “E dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento”.

“Separarsi non è un fallimento – spiegano ancora nel post Instagram -. È un atto di amore maturo, quando nasce dal desiderio di non rovinare ciò che di bello si è costruito. È avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi, per proteggere la parte più pura della nostra storia. […] Ci rispettiamo da sempre, e lo faremo per sempre. Abbiamo trovato la forza di dire “basta”, ma con lo stesso amore con cui, un giorno, ci siamo detti “per sempre”.

L’amore di Francesca Rocco e Giovanni Masiero, dal GF all’addio

L’amore di Francesca Rocco e Giovanni Masiero era nato nel 2014, quando entrambi erano entrati come concorrenti nella celebre Casa del Grande Fratello, all’epoca sconosciuti. Nel corso del reality i due si erano innamorati, seguiti dall’occhio attento delle telecamere e sostenuti dal pubblico.

Poi le nozze, nel 2016, e la nascita di due figlie: Ginevra, arrivata nel 2017, e Beatrice, nata nel 2021. Un sentimento profondo e intenso, segnato da alcune crisi, poi superate, sino alla scelta di dirsi addio. “Il nostro amore è nato sotto 150 telecamere – il commento di Francesca, sostenuto anche dall’ormai ex marito -, e forse per questo oggi ci sembra naturale raccontare anche questa parte del nostro cammino. Non per spettacolarizzare, ma per rispetto della verità e di chi ci ha voluto bene fin dall’inizio”.