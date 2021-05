Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori: è nata Beatrice

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono diventati genitori della piccola Beatrice. Per la coppia nata nella Casa del Grande Fratello è la seconda figlia, dopo Ginevra nata nel 2017. La famiglia si allarga e non c’è gioia più grande per due giovani innamorati come loro, sempre più felici di condividere insieme le gioie della vita.

La coppia è molto attiva sui social e non ha perso l’occasione di esprimere la sua immensa felicità ad amici e fan. Mamma Francesca ha condiviso su Instagram due scatti tenerissimi, il primo dei quali è un bellissimo ritratto in cui dà un bacio al suo Francesco mentre insieme tengono tra le braccia Beatrice, vestita con una morbida tutina rosa e un berrettino color panna. Il secondo, invece, mostra la piccola nella sua culla con un cartellino in bella vista su cui sono riportate data e ora di nascita: 6 maggio 2021 alle 15.30, proprio nel giorno del compleanno di Francesca.

Anche papà Giovanni non è riuscito a trattenere l’entusiasmo per la nascita di Beatrice e ha voluto condividere sul suo profilo Instagram altri due scatti ad alto tasso di tenerezza. La prima foto in bianco e nero è un primo piano della bambina in braccio alla sua mamma, che la allatta teneramente al seno, mentre la seconda è la splendida immagine di una famiglia giovane, esausta ma tanto, tanto felice.

“Ora siamo in quattro. Che team! Ciao Beatrice, benvenuta!”, queste le parole di Giovanni Masiero nel suo post di Instagram. E nelle stories ha aggiunto alcuni video davvero dolcissimi, in cui ancora visibilmente emozionato parla della gioia di essere diventato papà per la seconda volta. Anche Francesca Rocco ha condiviso delle stories: “È la cosa più bella del mondo”, ha affermato. E come possiamo darle torto.

Ne è passato di tempo da quel Grande Fratello 13 che li ha visti tra i concorrenti. Un’avventura iniziata per gioco davanti alle telecamere, che nel corso delle settimane si è trasformata in qualcosa di imprevisto. Una bella storia d’amore tra due ragazzi giovani e puliti con il sogno di costruire una famiglia. Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono sposati nel 2016 e appena un anno dopo hanno avuto la prima figlia Ginevra, condividendo sempre tutto con i loro fan sui social.

E in effetti non mancano le manifestazioni d’affetto dei follower e dei tanti amici del mondo dello spettacolo come le Donatella, Costanza Caracciolo, Marica Pellegrinelli, Melissa Satta, Benedetta Mazza, Michela Coppa (attualmente in dolce attesa), Cecilia Capriotti, Eleonora Pedron e Alessia Ventura.