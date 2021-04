Michela Coppa è incinta, l’annuncio su Instagram: “Emozione indescrivibile”

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Michela Coppa ha annunciato su Instagram il lieto evento: l’ex Letterina di Passaparola e showgirl aspetta il suo primo bebè. Per l’occasione ha condiviso un post molto dolce, con una foto che la ritrae in tutto in suo splendore e dalla quale si scorge già il pancino di qualche mese.

“Buongiorno ragazze! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene!”, così ha esordito la Coppa su Instagram. Nello scatto la possiamo ammirare in tutta la sua naturale bellezza, senza trucco, mentre è inginocchiata sul letto con indosso un outfit semplice e fresco: pantalone avorio, micro-top color ruggine. Ma quel che risalta è il suo dolcissimo sorriso, con le mani delicatamente poggiate sul ventre in cui sta crescendo la piccola creatura che già ama alla follia.

“Che emozione indescrivibile ragazze – ha scritto Michela Coppa nel post di Instagram – soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza!”. Poi ha condiviso qualche dettaglio in più sulla gravidanza, affermando di essere entrata da due settimane nel quarto mese. “Questi mesi non sono stati facili”, ha ammesso, facendo un lieve accenno a qualche problema che evidentemente ha reso questo momento un po’ difficile. “La vita decide a prescindere da noi e ho imparato ancora di più cosa significa accettare”, ha poi concluso.

Nelle stories, poi, ha condiviso qualche breve video in cui ha specificato che “Non è stata una gravidanza super semplice, soprattutto all’inizio”, ma senza scendere troppo nel dettaglio. Ciò che traspare è l’incredibile felicità, con un pizzico di emozione per quella “Pancia scoppiata praticamente subito” e che ha faticato a nascondere, ma anche per tutti i commenti ricevuti in brevissimo tempo che le hanno fatto scappare qualche lacrimuccia.

Michela Coppa è legata dal 2014 a Christian Milia, imprenditore siciliano con il quale fa coppia fissa e vive a Milano. Una convivenza felice che adesso si prepara ad accogliere l’arrivo di un bimbo (o di una bimba, ancora non si conosce il sesso del bebè), qualcosa che cambia per sempre la vita di una coppia. Per la splendida Michela e il suo compagno è il momento di godersi questo carico di gioia.

La showgirl ha concluso il suo post con un pensiero agli amici e agli affezionati follower che la seguono: “Grata di vivermi questi momenti indimenticabili e finalmente in vostra compagnia!”. E non sono mancati i commenti, con le congratulazioni di alcune celebrities molto amiche di Michela, tra le quali spiccano Cristina Chiabotto (anche lei in dolce attesa), Cristina Marino, la splendida compagna di Luca Argentero e mamma della piccola Nina Speranza, e ancora Elisabetta Gregoraci, Alessia Marcuzzi ed Eleonora Pedron.