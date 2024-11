Francesca Rettondini sull’amore con Alberto Castagna: la sua più grande rinuncia

Fonte: IPA Alberto Castagna e Francesca Rettondini

Alberto Castagna fu uno dei volti più amati della televisione italiana, scomparso prematuramente a causa di un male improvviso. Oggi torna a ricordarlo Francesca Rettondini, il suo ultimo amore, la compagna che gli restò a fianco fino alla morte. E che di lui serba un dolcissimo ricordo, di una relazione ricca di romanticismo che allora valse ben più di qualche piccola, grande rinuncia.

Alberto Castagna, inguaribile romantico

Recente ospite di Caterina Balivo, il suo ultimo amore Francesca Rettondini, è tornata a parlare del mai dimenticato compagno Alberto Castana. Con lui “fu un incontro fatale”, nonostante i 26 anni di differenza tra i due. Quando si conobbero Alberto era maturo e già affermato personaggio televisivo, Francesca, appena 20 anni, muoveva i primi passi nel mondo spettacolo.

Ma gli anni di differenza non sono mai stati un problema, ha ribadito l’attrice: “Io l’ho conosciuto da giovanissima, nello spettacolo va così, ci si incontra tra colleghi, i rapporti iniziano e finiscono senza guardare l’età, questo amore si vedeva ovunque, io venivo da un rapporto con un ragazzo più piccolo di me, non ho considerato gli anni”. Così come non lo fece la famiglia: “Mia mamma non era persona che si lasciava andare ai pregiudizi, si fidava delle mie scelte anche se non è stato facile”.

E non sono stati quei 20 anni a rendere le cose difficili, a complicare il loro amore fu la grande fama di lui, all’apice della sua carriera dopo l’esperienza a Stranamore: “Non è stato facile, era un uomo sotto i riflettori. Purtroppo, ci sono finita anche io… Le difficoltà dell’amore erano tutti gli eventi esterni che hanno contaminato l’amore che non è stato vissuto in maniera serena”. Ma Castagna era insuperabile nel far dimenticare i problemi, l’ultima delle sue compagne lo ricorda come un “inguaribile romantico”, solito lasciare alla sua bella teneri bigliettini dopo le serate trascorse assieme, “è stata una cosa bella, mi conquistava con piccoli pensierini, tante chiamate, mi lusingava il suo corteggiamento da signore di altri tempi”.

Per lui rinunciò al matrimonio

Appena conosciuto Alberto, Francesca dimenticò tutti gli altri, persino il ragazzo che altrimenti avrebbe sposato. “Mentre la storia con Alberto iniziava, questo mio ex è tornato e mi ha chiesto di sposarlo. – ha raccontato – Lui aveva 19 anni ed era disposto a tutto per riavermi, però in quel momento io ho capito che ero innamorata di Alberto”. Una grande dimostrazione, considerato che il matrimonio con Castagna, già padre di una figlia, difficilmente sarebbe arrivato.

Cosa fa oggi Francesca Rettondini

Francesca Rettondini, classe 1967, ha iniziato la sua carriera negli Anni ’90, facendosi conoscere grazie a diverse apparizioni in popolari trasmissioni del piccolo schermo e ai ruoli interpretati in alcune delle più seguite fiction tv, da Sei forte maestro fino a Elisa di Rivombrosa, e ancora I Cesaroni e Incantesimo. Oggi Francesca è lontana dal mondo dello spettacolo, “ho iniziato la palestra ed è un lavoro anche quello” ha scherzato. Ritrovato il sorriso dopo la grande perdita, è felice al fianco del compagno Rosario Petix, registra e produttore cui è legata da oltre 10 anni.