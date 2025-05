Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Francesca Barra racconta il suo amore con Santamaria e il rapporto con i social

La vita online di Francesca Barra è tutt’altro che semplice. Da anni infatti si ritrova nel mirino di svariati leoni da tastiera, pronti a scriverle e augurarle qualsiasi cosa. Ormai di esperienza con questo lato della notorietà ne ha enormemente, il che le permette di fronteggiare tutto, anche i giudizi sulla sua famiglia e su quello che è il rapporto con Claudio Santamaria.

Francesca Barra e l’odio social

Oggi Francesca Barra è impegnata con un nuovo programma su La5, Storie non ordinarie di famiglie. Partendo proprio da questo spunto, nel corso di un’intervista a Fanpage ha parlato della sua famiglia, del suo ruolo di madre e del rapporto con la notorietà, che spesso la aggredisce e spinge tra le offese di numerosi utenti aggressivi.

“La gente ormai giudica tutti, malati, morti e non solo. Non c’è pietà per nessuno. Preferisco sempre rendermi conto di chi fa certe critiche, così da ridimensionare tutto e rendermi conto d’essere dalla parte giusta”.

Di recente, nel corso di una conversazione con un ospite nel programma che conduce, ha affrontato il tema degli attori che si sono rivolti al ministro della Cultura Giuli. Online hanno iniziato a offenderla:

“Alcuni mi hanno detto che doveva scoppiarmi il fegato. Mi hanno detto che ero stata con Santamaria mentre ero incinta del mio ex marito. Altri invece mi hanno detto che passato sotto le scrivanie”.

Da qui la dura scelta di condividere pubblicamente tali commenti. Non perché ferita, spiega, ma per spingere tutti a una riflessione.

La famiglia con Santamaria

In Italia si discute sempre della “corretta” definizione di famiglia. Francesca Barra digerisce poco la definizione di “famiglia allargata”. Preferisce un’immagine di accoglienza, spiega. Lei viene da un nucleo molto tradizionale, con i suoi genitori fianco a fianco da una vita.

“Mi sono spesso guardata intorno e ho visto tanti ricatti emotivi. Così mi sono detta che una mia famiglia, un giorno, l’avrei voluta come uno spazio libero. Anche se ho fallito nella mia costruzione precedente, mettendo la parola fine per un nuovo inizio, ho sempre ricercato questo spazio di amore libero”.

È qualcosa che ha finalmente conquistato, ribadendo l’importanza del rispetto per gli altri e del non imporre i propri modelli agli altri.

Il rapporto con i figli

Fronteggiare i social è di certo complesso nelle vesti di un personaggio pubblico. Controllare il flusso a tutela dei propri figli è però tutt’altra cosa. È decisamente complicato riuscire a imporre delle regole ed essere al corrente di quanto accade.

“Provo sempre a insegnare loro che ci sono sofferenze che fanno parte della vita. Altre invece che non meritano neanche una lacrima. Farò di tutto per proteggerli il più a lungo possibile. Per questo li seguo da vicino”.

Sua figlia sa bene che la socialità che vive è sotto osservazione. Sua madre conosce i suoi amici a sa dove va quando esce e come usa il telefono. È parte di un patto educativo: “Per quanto riguarda i social, è una condizione che si stabilisce fin dall’inizio. Li si educa a vivere questo tipo di rapporto”.

È riuscita dunque a trovare un equilibrio ma non è tutto rose e fiori, come alcuni potrebbero pensare. Il suo lavoro la spinge infatti a sottrarre del tempo ai suoi figli. Qualcosa che non riesce a perdonarli.

Tenta dunque di prendere decisioni, anche professionali, tenendo bene a mente la vera priorità nella sua vita: “La scorsa estate mi hanno proposto di condurre da Roma e ho organizzato la mia vita in funzione loro, cercando di coinvolgerli. Venivano a prendermi dopo il lavoro. Sono il mio pensiero costante. Incastro la mia vita sapendo di avere quattro figli che non ti hanno chiesto di venire al mondo, ma che hanno bisogno della tua presenza”.