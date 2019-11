Flavio Insinna svela un retroscena su Fabrizio Frizzi: “Sono qui grazie a lui”

editato in: da

Flavio Insinna torna a parlare di Fabrizio Frizzi e svela un retroscena che nessuno conosceva sul conduttore e amico. Il 26 marzo 2018 il volto Rai si è spento dopo aver combattuto, nel più stretto riserbo, un tumore. Una battaglia che non ha mai tenuto Fabrizio lontano dalla tv nemmeno quando le sue condizioni erano disperate.

La morte di Frizzi ha sconvolto moltissime persone, non solo milioni di telespettatori che lo seguivano con affetto, ma anche i suoi amici e colleghi, da Carlo Conti, che oggi è legatissimo alla figlia Stella, ad Antonella Clerici, che è sempre rimasta accanto a Carlotta Mantovan, sino a Flavio Insinna. Il conduttore è approdato all’Eredità per sostituire Fabrizio senza nascondere le lacrime e il dolore.

Ospite del programma Da noi…a ruota libera, di Francesca Fialdini, il presentatore Rai ha svelato un retroscena su Frizzi. A quanto pare Insinna deve il suo successo anche al collega e ha svelato che sarebbe stato proprio un incontro fra i due ad aiutarlo a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

“Vado a ritirare un premio importante per i telefilm – ha detto –, presentava lui e io lo conoscevo solo in quanto Fabrizio Frizzi. Lo conosco fisicamente sul palco, all’una di notte quando avevano premiato tutti… ed ero rimasto solo io!”. Il conduttore ha ricordato di avere avuto da subito una grande intesa con l’ex marito di Rita Dalla Chiesa, dando vita sul palco a un simpatico siparietto.

“Fabrizio mi accoglie sul palco, cominciamo a scherzare come fossimo Ric e Gian – ha ricordato -, anche se non c’eravamo mai visti e conosciuti. Cominciamo a giocare… la mattina dopo mi chiamano dalla mia agenzia e mi dicono che da Canale 5, Rai Uno e varie reti vogliono farmi dei provini. Se sono qua è perché poi da lì ho fatto il provino per ‘Affari tuoi’. Grazie a Fabrizio”.