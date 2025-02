Flavia Vento: “Ero alcolista, ora ho smesso e voglio conoscere Fedez”

La soubrette e opinionista tv ha svelato per la prima volta i suoi problemi con l'alcol e si è detta pronta a rinunciare al voto di castità per il rapper di Rozzano

Fonte: IPA Flavia Vento

Flavia Vento non smette di stupire. Una vita intensa quella della soubrette 47enne, che in televisione ha saputo ritagliarsi il suo spazio tra salotti pomeridiani e game show e pettegolezzi. Ora, sempre sul piccolo schermo, ha svelato nuovi retroscena del suo privato come quello legato all’alcol: un problema che l’opinionista è riuscita a superare con l’aiuto della fede. Ha poi parlato di amore: sembra pronta a rinunciare al suo voto di castità per conoscere Fedez, dopo un incontro casuale che è stato illuminante.

Flavia Vento e il problema con l’alcol

Flavia Vento ha avuto in passato un vero e proprio problema con l’alcol. A salvarla è stata la fede, come spiegato a Monica Setta in Storie di donne al bivio: “Credo nei miracoli perché io ne ho avuto uno molto grande. Dieci anni fa bevevo ogni giorno una bottiglia di vino e stavo diventando alcolizzata. Ho pregato la Madonna e ho smesso di bere. Ora sono un’altra persona, voglio rompere il voto di castità per un grande amore. Tom Cruise? Resta il mio sogno ma voglio conoscere Fedez”.

“Ho incrociato Fedez ad un evento ma ho capito che è un uomo che potrebbe piacermi. Un amico mi ha promesso di organizzare e spero accada presto. Voglio innamorarmi seriamente”, ha aggiunto Flavia, che è ormai single e casta da oltre dieci anni dopo alcuni tradimenti molto dolorosi.

Nella recente intervista a Belve aveva addirittura parlato della voglia di tornare vergine, in seguito alle delusioni sentimentali del passato, ma ora sembra propensa a riaprire le porte del suo cuore. E chissà che il rapper di Rozzano non sia quello giusto dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni…

Ma Flavia Vento, che da poco è entrata a far parte del Minimondo di Avanti un altro, vorrebbe anche tornare a fare un reality show in televisione. “Se mi chiamassero volerei subito all’Isola dei Famosi”, ha assicurato alla Setta.

La Vento ha già partecipato due volte al reality show, nel 2008 e nel 2012, ma dopo pochi giorni si è ritirata abbandonando l’Honduras. Non è nuova a pratiche del genere: si è ritirata anche da La Fattoria, dal Grande Fratello Vip e da La Pupa e il Secchione.

Quando Flavia Vento ha visto la Madonna

Tornando al tema della spiritualità, che tanto sta a cuore alla diretta interessata, una volta Flavia Vento ha addirittura assicurato di aver visto la Madonna. L’apparizione sarebbe avvenuta nel 2023 in un campo da golf.

Ha raccontato l’esperienza prima sui social e poi a Domenica In: “Io ogni mattina vado a camminare in un parco da golf, in cui c’è una sorgente. Ho sempre sentito che in quel luogo c’è qualcosa che mi ricollega con la natura. Il 3 ottobre alle 7.30, proprio dove c’è la cascata, ho sentito un profumo di rose molto intenso-2.

E poi, “ad un certo punto, nell’acqua, ho visto una luce fortissima. Ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo, con dodici stelle che brillavano sopra il capo. Mi ha detto: “L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà”.