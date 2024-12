Flavia Vento a La Volta Buona: “Sono stata tradita da quasi tutti i miei fidanzati”

Fonte: Getty Images Flavia Vento racconta i tradimenti

Flavia Vento ha aperto il vaso di Pandora della sua vita amorosa durante un’intervista a La Volta Buona con Caterina Balivo. Con una schiettezza a cui ormai ci ha abituato, ha raccontato episodi che mescolano tradimenti, rivelazioni da detective e un bilancio sentimentale tutt’altro che roseo.

Tra gli ex, spicca un uomo identificato solo con le iniziali “F.B.” (Fabrizio Bentivoglio), un personaggio quasi uscito da una soap opera, smascherato grazie a un’abilità investigativa che Flavia stessa definisce innata: “Io li scopro tutti perché sono investigatore privato. A me non potete dire le bugie”.

L’aneddoto più emblematico è stato di un ex che, dichiarando di essere a Sabaudia con amici, si è poi rivelato in compagnia di tutt’altro genere. “Invece questi amici che conoscevano amici miei mi hanno detto che non era vero perché erano in un altro luogo. Quindi sono andata lì e ho fatto una sorpresa…quindi a Sabaudia lui c’era, ma non con questi amici. Era con una”. Una scena che sembra uscita da un film drammatico, ma che per Flavia Vento rappresenta solo l’ennesima pagina del suo vissuto sentimentale.

La scoperta dei tradimenti e il peso della verità

Ogni tradimento, per Flavia Vento, sembra essere stato una ferita ma anche una lezione. Ormai ricorda questi tradimenti con ironia: non era mai solo un errore, ma un sintomo di rapporti malati, segnati da doppiezze che lei non ha esitato a smascherare.

Flavia ha poi aggiunto dettagli su altre esperienze amorose fallimentari, sottolineando come alcune relazioni, seppur brevi, abbiano lasciato cicatrici indelebili. E anche pentimenti. Un esempio, un ex che è letteralmente sparito per tre giorni: “Mentre quell’altro è sparito tre giorni e poi mi ha messo il tradimento”.

Quando il tradimento arriva anche da te stessa

L’ex showgirl non ha avuto paura di puntare il dito anche contro sé stessa. Ha ammesso di aver tradito, una volta sola, il suo primo fidanzato: “Era il mio primo fidanzato, dovevamo sposarci. E poi è finita perché l’ho tradito io”. Un errore giovanile che ha ammesso serenamente, come se riconoscesse l’ombra di quel momento in molte delle sue esperienze successive.

La scelta della castità: una nuova filosofia di vita

Tra tutte le confessioni, quella che ha colpito di più è stata la sua decisione di abbandonare la sessualità. Flavia ha raccontato che, ripensando ai suoi sei fidanzati seri, nessuno meritava davvero un posto accanto a lei: “Non erano degni di stare con me. Io tornassi indietro mi sarei detta: rimarrei vergine”. E da questa consapevolezza è nata una scelta che sfida convenzioni e aspettative: “Non ho più bisogno di questo sesso“.

Un pensiero che non una provocazione, ma una riflessione profonda sul valore delle relazioni e sull’importanza di preservare sé stessi da legami che lasciano solo amarezza.

Energia e relazioni: il parere della sessuologa

A sostegno di queste scelte, è intervenuta Marinella Cozzolino, sessuologa, che ha affrontato il tema della castità come una via per proteggersi da dinamiche emotivamente tossiche. Flavia, concordando, ha evidenziato l’importanza di tutelare il proprio equilibrio: “Io credo di energie, bisogna stare attenti”. Un messaggio che appare tanto personale quanto universale, rivolto a chiunque voglia costruire rapporti autentici e non nocivi.