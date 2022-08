“Tutti si separano, io e Susanna un esempio”. Fiorello, il segreto del suo matrimonio

Fonte: IPA Fiorello e Susanna, matrimonio solidissimo

Una coppia solida, insieme da tantissimi anni e che non vede nubi all’orizzonte a turbare la propria relazione. Sono Fiorello e la moglie Susanna Biondo che stanno insieme dal 1996, mentre sono convolati a nozze nel 2003.

Tra i matrimoni più longevi del mondo dello spettacolo, hanno un segreto per far funzionare il loro matrimonio, che procede a gonfie vele mentre tanti altri cedono al passare del tempo.

Fiorello, il segreto del suo matrimonio con Susanna

Quasi venti anni di matrimonio, sempre affiatati, sempre uniti. Fiorello e la moglie Susanna Biondo sono tra le coppie più durature del mondo della televisione e dello spettacolo. E la loro ricetta l’hanno raccontata a Chi. Il conduttore ha voluto dedicare alla moglie parole speciali che rendono l’idea di quanto lei sia importante per lui: “Mi ha cambiato la vita. È ogni giorno al mio fianco. È lei che mi sprona a non essere pigro e ad affrontare nuove sfide”. Ha raccontato al settimanale diretto da Alfonso Signorini, come riportato sul profilo Instagram della testata.

Una bella certezza il loro rapporto, in un momento in cui molte delle coppie più amate dello showbiz si sono dette addio. Solo per fare degli esempi: come non citare Ilary Blasi e Francesco Totti o Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

Non riferendosi specificatamente ai colleghi vip, ma parlando in generale della durata dei rapporti sentimentali, Fiorello ha anche detto: “Puoi anche dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti”.

Un concetto che Fiorello aveva fatto suo anche alcuni anni fa, sempre nel corso di un’estate, durante la quale in un’intervista a Oggi aveva detto in merito alla separazione: “Io e Susanna non ci pensiamo nemmeno”.

I due condividono le passioni e, forse, questo può essere il segreto del loro matrimonio, unito a un sentimento profondo e che non scema. Fare cose insieme, condividere, aiutare l’altro a essere la migliore versione di se stesso sono tutte tecniche per far durare un rapporto. E dalle pagine di Chi Fiorello racconta di un amore destinato a durare.

Oltre al sentimento, c’è anche la complicità come dimostra anche lo scatto pubblicato da Amadeus e dalla moglie Giovanna Civitillo che li ritrae tutti e quattro insieme.

Fiorello e Susanna, lo scatto di coppia con gli amici di sempre

Una serata a cena fuori, due coppie di amici, sorrisi e facce buffe. Sembrerebbe tutto normale se non fosse che la foto ha fatto il pieno di like, perché quelli ritratti non sono due semplici amici ma due dei personaggi del mondo dello spettacolo italiano più amati. Fiorello, in primo piano con la moglie Susanna Biondo, e Amadeus e Giovanna Civitillo dall’altra parte del tavolo. La complicità emerge dallo scatto, così come era evidente sul palco del festival di Sanremo dove i due amici e colleghi hanno regalato serate memorabili di grande show.

A corredo dell’immagine, condivisa sul profilo Instagram di Amadeus e Giovanna Civitillo, una didascalia divertente che rimanda al nome di un programma condotto da Amadeus. Infatti si legge: “I soliti ignoti”, frase accompagnata da una faccina che ride.

Amici e complici sul palco, ma anche dietro le macchine da presa: il legame tra le due coppie, tra le più affiatate e longeve del mondo dello spettacolo, è bellissimo e sincero.