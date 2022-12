È il figlio di una famosissima star di Hollywood: avete capito di chi si tratta?

Fonte: IPA Truman Hanks in primo piano

È piuttosto normale che un padre e un figlio si somiglino tra loro, ma confrontare le immagini del giovanissimo Truman Hanks con quelle del suo celebre padre, Tom Hanks, scattate negli anni Ottanta può dare un leggero senso di stordimento. Eh già, perché tra i due intercorre una somiglianza assolutamente impressionante, quasi da renderli visivamente indistinguibili.

Chi è Truman Theodore Hanks, figlio di Tom Hanks

Le informazioni che girano intorno a Truman Theodore Hanks (questo il suo nome completo), figlio minore di Tom Hanks, non sono moltissime. Il ragazzo, infatti, nonostante la popolarità riflessa ricevuta a causa dell’esposizione internazionale del padre, è sempre stato tenuto abbastanza protetto dagli occhi indiscreti del pubblico, e anche da adulto le sue uscite non sono state moltissime.

Nato nel 1995, Truman Hanks, oggi ventisettenne, nonostante appartenga alla generazione che ha fatto dei social il proprio mezzo d’espressione principale, non risulta attivo in nessuna piattaforma, o almeno non è presente con dei profili ufficiali. Tuttavia, non mancano le foto che lo ritraggono accanto al popolare padre, così come è possibile vederlo raffigurato in molti scatti dove compare di fianco alla madre Rita Wilson, attrice anche lei, sposata con Tom Hanks dal lontano 1988. I due, in precedenza, hanno avuto anche un altro figlio di nome Chester Marlon, già salito sul carro della popolarità attraverso i suoi impegni da attore. I ragazzi hanno inoltre un ulteriore fratello (Colin Hanks) e una sorella (Elizabeth Hanks) frutto del precedente matrimonio di Tom Hanks con l’attrice Samantha Lewes, nati a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.

Truman Hanks alla prima prova attoriale con Non così vicino (A man called Otto)

Nonostante la proverbiale riservatezza di Truman Hanks lo abbia tenuto abbastanza lontano da riflettori, giornali e copertine, anche per lui è arrivato il momento di confrontarsi con il padre nel campo della recitazione. Gli altri figli di Tom Hanks, infatti, hanno tutti già tentato, in passato, la carta del cinema hollywoodiano attraverso prove attoriali più o meno riuscite. L’unico che era rimasto distante dal luccichio degli obiettivi di ripresa era proprio il più giovane di casa, Truman, che fino a ora non era ancora comparso tra i titoli di coda di nessun corto o lungometraggio.

C’è, però, una prima volta per tutto, e nel caso specifico del figlio minore di Tom Hank la sua prima volta arriverà sotto il titolo di Non così vicino, ultima fatica di Marc Forster che vede il popolare attore vestire i panni del protagonista e il suo giovane figlio interpretare lo stesso personaggio nei flashback di molti anni prima.

La somiglianza tra i due, in questo caso, avrà un inaspettato risvolto artistico che sicuramente darà grande credibilità alla continuità temporale delle scene proposte. Non serve vedere il film per cogliere l’incredibile somiglianza che unisce i due, e che probabilmente è stata la principale ragione per arruolare Truman Hanks in A man called Otto. Con due genitori attori, poi, è possibile ipotizzare che anche la qualità recitativa sia all’altezza del cognome che porta, ma per averne conferma bisognerà attendere la distribuzione ufficiale della pellicola che non comincerà prima di gennaio 2023.