Ferragosto Vip, dalla Ferragni alla Marcuzzi: sfida in costume. Chi vince?

Come si sta svolgendo il Ferragosto dei Vip? All’insegna del relax, della famiglia e, naturalmente, delle vacanze. Molti volti noti sono proprio in giro per l’Italia (e non solo), sfoggiando dei costumi interi o bikini spaziali, come Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi, Soleil Sorge o Elisabetta Gregoraci. Si sa che Ferragosto è un po’ un giorno catartico: successivamente, tra rientri al lavoro e la ripresa della stagione televisiva, non è facile ritagliarsi dei momenti per sé. Ed è così che il giorno più “estivo” dell’anno viene celebrato con scatti indimenticabili su Instagram.

Chiara Ferragni, il Ferragosto in famiglia

Cosa c’è di meglio di trascorrere il giorno di Ferragosto con i propri cari? Lo sa bene Chiara Ferragni, che per l’occasione ha scelto di andare in vacanza a Ibiza in Spagna (per poi dirigersi anche a Formentera) con la famiglia al completo, e l’ha raggiunta anche la sorella Valentina.

Sono presenti anche Fedez, Leone e Vittoria: se c’è l’amore, è tutto decisamente più bello e speciale. Il costume di Chiara ci ha colpite particolarmente: un modello davvero da non perdere e che è anche diverso dal solito. Non ha perso neanche l’occasione per condividere un topless (e prendersi in giro ironicamente).

Simona Ventura, il Ferragosto a Rimini

“Buon Ferragosto dai #venterzi e family“. Con un post decisamente singolare, anche Simona Ventura ha voluto augurare solo il meglio ai suoi follower su Instagram. E lo ha fatto sfoggiando un costume laminato in color oro. Che vorremmo subito nella nostra valigia delle vacanze!

La conduttrice si sta godendo il sole di Rimini dopo essere stata in vacanza in Sardegna: forma smagliante e sorriso speciale. Naturalmente è insieme al suo compagno, Giovanni Terzi, con cui dovrebbe convolare a nozze a breve.

Soleil Sorge, relax di Ferragosto in barca

Il costume sfoggiato da Soleil Sorge ci ha a dir poco stregato. Non possiamo proprio non notare l’intreccio sui fianchi: un bikini molto alternativo, perfetto da indossare in un giorno tanto speciale come Ferragosto.

Per l’occasione ha sfoggiato delle treccine come acconciatura, un cappellino: lo sfondo? Il mare aperto. Al momento la showgirl si sta rilassando: sembrerebbe proprio che sarà lei – insieme a Pierpaolo Pretelli – a condurre il GF Vip Party. Per il momento è solo un’indiscrezione, ma sarebbe un’ottima scelta: chi potrebbe farlo meglio di lei, protagonista indiscussa della sesta edizione?

Elisabetta Gregoraci, il bikini di Ferragosto

Naturalmente, anche Elisabetta Gregoraci si sta godendo questi giorni di mare. Il relax è quel che ci vuole dopo una stagione televisiva particolarmente intensa alla conduzione di Battiti Live, che ha raggiunto un successo stellare.

Per il giorno di Ferragosto, la Gregoraci ha condiviso un post su Instagram dove è in costume, un due pezzi molto semplice rispetto ai precedenti – super colorati – ma è ugualmente perfetta così. Anche lei ha deciso di rilassarsi in famiglia, con il figlio Nathan Falco e la sorella Marzia Gregoraci.

Alessia Marcuzzi, una sirena in barca

Il relax di Alessia Marcuzzi per il giorno di Ferragosto? Rigorosamente in barca, con un costume imperdibile, di colore rosa. Anche lei, come le altre vip, ha deciso di dedicare questa giornata al mare e non alla montagna: non c’è nulla di meglio di uscire in barca per poi fare un tuffo e combattere il caldo.

Osservando il suo costume, dobbiamo dire che si difende benissimo: fisico mozzafiato, con muscoli in risalto. Cappellino sulla testa per proteggersi dai colpi di sole, acconciatura nature e sguardo rilassato. Ed è pronta per tornare in televisione in Rai con Boomerissima.