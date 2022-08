Valentina Ferragni, il minidress con tagli “strategici” è perfetto per le sere d’estate

Fonte: IPA Valentina Ferragni, sirena bianca ad Ibiza

In vacanza a Ibizia con la sorella maggiore Chiara, il cognato Fedez, i nipotini Leone e Vittoria, il fidanzato Luca Vezil e gli amici, Valentina Ferragni non perde occasione per sfoggiare sui social outfit da cui prendere spunto (anche) per le nostre sere d’estate, tra aperitivi al tramonto, cene sul lungomare e scatenati dopocena.

L’ultimo look in ordine di tempo da lei indossato (e pubblicato su Instagram) è un minidress bianco con “tagli “a dir poco strategici con cui l’imprenditrice e influencer si è fatta immortalare al tramonto, a favore di golden hour, davanti al panorama mozzafiato di Cap Negret.

A colpire del post, oltre alla bellezza da sirena di Valentina in total white, è anche la frase con cui la più piccola delle sorelle Ferragni ha accompagnato lo scatto.

“Ci ho messo 10 minuti a capire come si infilasse questo vestito quindi, per favore, mettetemi un like per lo sforzo” ha scritto Valentina dimostrandosi molto ironica nel voler “sdrammatizzare” la patinata e impeccabile fotografia.

Il vestito total white di Valentina Ferragni: dove trovarlo

Cosa c’è di meglio per un outfit da aperitivo in spiaggia di un minidress con “tagli” ad hoc che sembra essere quasi una combo di pareo e costume da bagno tono su tono? Niente! E Valentina Ferragni questo lo sa bene e fasciata in un “aperi-look” perfetto si è fatta fotografare in tutta la sua bellezza.

L’abitino di Valentina, è un modello di The Attico e lei lo ha indossato con grande classe accompagnandolo con un hairstyle “selvaggio” da spiaggia e con un trucco, a contrasto, molto sofisticato da sera.

Essendo un abito abbastanza particolare (e decisamente complesso da indossare, a quanto pare!) Valentina ha optato per la regola “less is more” per quanto riguarda gli accessori: l’unica cosa che spicca, infatti, oltre al candido abito messo in risalto dalla pelle ambrata della Ferragni, è il mono orecchino del suo brand di gioielli (modello Uali) in versione giallo fluo.

Valentina Ferragni: l’idea in black per le sere d’estate

Se il bianco, soprattutto in estate e con l’abbronzatura, fa sempre il suo effetto il nero rimane comunque il grande classico e Valentina Ferragni, nei giorni scorsi, ha dato uno spunto interessante per un look da sera anche alle amanti del total black che non vogliono passare inosservate.

Il tubino nero che Valentina ha indossato è sempre caratterizzato da un “taglio” decisamente particolare: la stretta gonna appena sopra al ginocchio continua con un incrocio super sexy che scopre, con un rombo, la pancia come a volerla incorniciare.

In questo caso, il vestito di Valentina è più adatto a una cena che a un aperitivo. Soprattutto se dopo la cena la serata continua con un after dinner a base di cocktail o in discoteca.

Anche per mini dress nero, l’influ-imprenditrice ha optato per capelli sciolti “alla selvaggia” e trucco strong dai toni del marrone caldo che mettono in risalto gli occhi azzurri, “marchio di fabbrica” della famiglia Ferragni. A dare luminosità al tutto, una mini bag specchiata, tra gli accessori must-have dell’estate 2022.