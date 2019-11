Fernanda Lessa svela la verità su Bobo Vieri e confessa: “Ho amato una donna”

editato in: da

Fernanda Lessa si racconta senza filtri, svelando i dolori e i segreti del suo passato, fra dipendenze e amore famosi. Super modella, attrice e conduttrice, da tempo è scomparsa dal piccolo schermo. In questi giorni è tornata in tv, ospite di Seconda Vita, il programma condotto da Gabriele Parpiglia che racconta la caduta e la rinascita di alcuni vip.

“Nella mia vita ho provato di tutto per anni – ha confessato l’ex modella -, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quand’ero all’apice del successo tutti lo facevano”. Fernanda Lessa ha poi confessato di aver vissuto una storia d’amore con una donna famosa, ma di aver interrotto la relazione dopo aver scoperto che lei era minorenne.

“Ho provato l’ecstasy e ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne” ha svelato. Fra i suoi amori anche Bobo Vieri, mentre negli Stati Uniti, la Lessa avrebbe rifiutato le attenzioni di alcuni divi, come George Clooney e Matt Dillon. “Gli eccessi e i soldi mi hanno portato dritta a Hollywood – ha ricordato -, ma ho rifiutato le avances di George Clooney e Matt Dillon. In Italia ho amato Bobo Vieri, ma lui mi ha lasciato per colpa di un paparazzo”.

Ai microfoni di Gabriele Parpiglia, Fernanda ha ripercorso uno dei momenti più tragici della sua vita: la morte del figlio. La modella era incinta di otto mesi quando i medici diagnosticarono al bambino una malformazione cardiaca. La Lessa partorì, ma poco dopo il piccolo morì. “Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce – ha ricordato -. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol, bevevo fino a tre litri al giorno di vino”.

A salvarla Luca Zocchi, suo attuale marito, ma anche l’amore per le figlie. “Oggi sono in cura – ha ammesso Fernanda -. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia.”