Getty Images Fernanda Lessa racconta il passato burrascoso e la rinascita

Una storia complessa, quella di Fernanda Lessa, che ha deciso di raccontarsi al Corriere della Sera. Una lunga intervista che sta circolando molto, considerando la lucidità della sua analisi in merito ai tanti problemi vissuti, ma soprattutto le rivelazioni fatte.

Inizia subito col dire che non smetterà mai di amare l’Italia, che ha segnato la sua vita e la sua carriera. La sua storia è poi connessa a Torino, dove vivono le sue figlie, avute con il tastierista dei Subsonica Davide Boosta Dileo. Guardando al passato, però, oggi è in grado di tirare le somme e dipingere con lucidità un quadro della sua vita fino a oggi.

Ruolo di madre

Le due figlie di Fernanda Lessa che vivono a Torino sono entrambe alle superiori. Devono finire il liceo, ha spiegato, e si sta rendendo conto di come stiano diventando grandi con enorme rapidità. Grande la gioia nel pensare a loro, ovviamente, anche se la maternità per lei è stata un “incubo”.

Ha usato proprio questo termine, sottolineando come non abbia vissuto la “dolce attesa” di cui tanti parlano. Capelli che cadono, tempesta di ormoni e corpo che di fatto non ti appartiene più.

“Quando era finita, ero sollevata, ma poi ho scoperto d’essere incinta nuovamente un mese dopo. Loro hanno infatti 11 mesi di differenza. Fortunatamente la seconda gravidanza l’ho vissuta con meno ansia. Per la prima ero sempre dal dottore, costantemente impaurita”.

Il motivo di questo sentimento è legato ovviamente alla drammatica morte del suo primo figlio, Joaquìn. Avrebbe oggi 24 anni, ha ricordato. Lo definisce il suo “angelo custode”. Il ricordo non va via e lei non vuole che accada. Ha un filmato di lui in terapia intensiva e ancora oggi, quando è sola in casa, le capita di riguardarlo.

Una tragedia che le ha salvato la vita. Una storia medica assurda, che l’ha vista nascere con una malformazione cardiaca, senza che nessun medico se ne fosse accorto. Lo stesso è capitato a suo figlio, che però non è sopravvissuto. Grazie a lui, però, hanno scoperto cosa non andava in lei, operandola: “Il cardiologo mi ha detto che a 30 anni sarei sicuramente morta. Mio figlio mi ha salvata”.

L’amore con Luca Zocchi

L’Italia le ha dato una seconda chance in amore. Con il padre delle sue figlie le cose non potevano funzionare. Lui infatti era sempre via per motivi di lavoro e lei restava a casa con sua suocera, con la quale non andava d’accordo. Lo ha definito però il padre migliore al mondo.

Proprio a Torino ha poi conosciuto il suo attuale marito, l’imprenditore Luca Zocchi. Anche qui si può parlare di una fortuna celata in una tragedia. Lui non è mai in Italia, preferisce vivere all’estero. Era però tornato perché suo padre stava morendo. Si è poi ritrovata a lavorare come dj in un locale da lui aperto.

“Con Boosta era finita da anni e quando l’ho visto dall’alto, ho detto alla mia amica che l’avrei sposato”. Lui al tempo era però impegnato da ben 11 anni. Nulla è accaduto se non dopo mesi, quando si è presentato sotto casa sua, dopo aver preso un appartamento da solo, dicendole “sono libero”. Si sono quindi baciati e mai più lasciati.

Sposati nel 2017, due anni dopo sono scappati in Scozia con una Porsche camperizzata. Nonostante il Covid, nessuno li ha fermati. Una piccola follia d’amore.

Alcolismo e bipolarismo

Luca rappresenta per lei l’amore della vita ma non solo. “È stato il mio salvatore. Senza di lui non ce l’avrei fatta”. Con lui al suo fianco, ha cercato aiuto, rivolgendosi a dei professionisti. Non si piaceva e riempiva un vuoto enorme dentro con l’alcool.

C’era qualcosa in lei che non riusciva a comprendere. Si trattava di bipolarismo: “Nel 2015 mi sono auto-internata in una clinica, avevo avuto una ricaduta. Riconducevano tutto all’alcolismo e non capivano il mio problema. Con Luca ho trovato dei terapeuti illuminati, che hanno compreso che con l’alcool lenivo soltanto la patologia”.

La ricaduta e la sobrietà

Il 2022 è stato un anno tremendo per Fernanda Lessa. Veniva fuori dal lockdown, come tutti noi e poi una sua amica si era tolta la vita. Ha avuto un attacco di panico a una festa e, vedendo tutti mascherati, ho vissuto un incubo: “L’unica cosa che sono stata in grado di fare è stato bere uno shot di vodka”.

Oggi vive una vita sana e vuole che la sua esperienza sia da esempio per tante persone. È sposata, è madre, lavora, ha due cani adottati e vive davanti al mare: “Ragazzi, andrà tutto bene”. Oggi ha detto definitivamente addio all’alcool. È la prima volta nella sua vita che sente di amarsi, dice.

“Non voglio che nulla mi destabilizzi e se c’è una cosa che mi fa male, la elimino. Alla Fernanda di allora direi di chiedere aiuto e imparare ad amarsi”.

Vita da modella

Il mondo della moda non è stato gentile con lei ma, del resto, non lo è con nessuno. Da piccola è stata bullizzata, ha raccontato, e quell’esperienza l’ha aiutata quando si è ritrovata in passerella: “Mi dicevano tutti che ero una balena”.

È stata poi molto criticata per aver detto d’aver perso 10 kg con una dieta fai da te: “Sono dimagrita perché con la premenopausa ero gonfiata. Da modella ero sei chili in meno e mi dicevano che ero brutta”.

Guardando al passato, ricorda come non abbia avuto una casa fino a 21 anni. Si divideva tra Milano, Parigi e New York, ma poi è rimasta in Italia per amore. Si è però trovata a vivere tutto al massimo e senza tutele. Ha provato anche le droghe e dice: “Negli anni ’90 mi sa che ci siamo caduti un po’ tutti”.

Ex amori

Ha fatto molte follie per amore e una in particolare la ricorda col sorriso. Riguarda Christian Vieri: “Ero pazza di lui. Era un orsacchiotto. Doveva andare in ritiro e io ero a Miami. Ho quindi preso un volo con mille scali, invece di salire sul mio diretto, pur di vederlo in tempo. Insieme ridevamo tanto”.