Fedez, il tatuaggio dedicato alla figlia Vittoria scatena le critiche. La replica

Ci sono dei personaggi che, volente o nolente, vengono sempre criticati, per ogni gesto o azione. Diventa quasi “uso comune” commentare in modo negativo, o addirittura ironico, se non tagliante. Tra i personaggi più soggetti ad attacchi di questo genere c’è sicuramente Fedez. Il rapper, su Instagram, ha condiviso uno scatto del tatuaggio dedicato alla figlia Vittoria. E la polemica è presto servita: numerosi i pareri negativi – stiamo parlando pur sempre di una bambina, e dunque l’argomento si fa ancor più spinoso. D’altro canto, il rapper ha voluto replicare in prima persona, scegliendo così di mettere un freno all’ennesima disputa inutile sui social.

Fedez, il tatuaggio dedicato alla figlia Vittoria: le critiche

Non c’è – mai – pace per la famiglia Ferragnez. Sui social, croce e delizia per chiunque lavori online, si sono scatenate le ennesime critiche contro Fedez. Nella giornata del 17 giugno, il rapper ha condiviso uno scatto dolcissimo, un tatuaggio dedicato alla sua Vittoria, la bimba dagli occhi color cielo che amano tutti su Instagram, famosissima per le sue marachelle e per i momenti di gioco insieme a mamma e papà.

Il tatuaggio, però, a molti non è affatto piaciuto, anzi. “Perdona la franchezza”, ha commentato una follower. “Fossi in te denuncerei il tatuatore. Tua figlia è di gran lunga molto più graziosa”. In molti hanno inneggiato alla “denuncia al tatuatore”, e Fedez, naturalmente, è intervenuto sulle stories per mettere un punto alla situazione, piuttosto accesa. Non è mancato nemmeno il classico commento da “Il mio falegname con 5000 lire lo faceva meglio”. C’è da dire che alcuni utenti hanno fatto notare sin da subito che il tatuaggio avrebbe potuto essere fatto di proposito per enfatizzare proprio le smorfie della “Vitto”. E non sono andati lontani dalla realtà, anzi.

La replica di Fedez su Instagram

“Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia… E poi tatuatevelo”, ha scritto Fedez nel post, aggiungendo anche una emoji “ironica”. Già questo avrebbe dovuto far pensare all’intento del rapper, ma si è resa necessaria un’ulteriore spiegazione, arrivata poi nelle stories su Instagram.

“Amici, non siate cattivi. L’ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto. Non siate cattivi. (…) Non rispecchia la bellezza di Vittoria, è vero, ma rispecchia la sua anima”.

Il legame di Fedez con Leone e Vittoria

Fedez è un papà presentissimo per Leone e Vittoria. Prova ne è l’enorme condivisione di contenuti sui social insieme ai propri figli, tra momenti leggeri, di divertimento e soprattutto di gioco. Il rapper ha mille impegni lavorativi, ma non manca mai di far sentire la propria presenza ai piccoli.

In particolare, ha sempre colpito il suo legame con Vittoria, con cui c’è stata anche una piccola “diatriba”, dal momento in cui l’ha chiamato a lungo “mamma” e non “papà”. Nella serie The Ferragnez, disponibile su Prime Video, i fan hanno notato che le dinamiche familiari dei Ferragni-Lucia, alla fine, sono un po’ in stile “Mulino Bianco”: amore e tenerezza oltre ogni misura.