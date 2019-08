Fedez e Chiara Ferragni, il conto a Ibiza è troppo salato: la reazione su Instagram

editato in: da

Il conto a Ibiza è troppo salato, tanto che Chiara Ferragni e il marito Fedez non reagiscono bene.

A svelare il retroscena di una serata sull’isola spagnola per la coppia più social di sempre è Luis Sal. Lo youtuber e cantante è in vacanza con Fedez e la Ferragni, fra gite in yacht, cene e party esclusivi. Una vacanza che l’influencer e il rapper stanno documentando ampiamente su Instagram per la gioia dei follower.

L’ultimo aggiornamento però arriva da Luis Sal, che ha rivelato cosa è accaduto nel corso di una serata mondana. Fedez e la Ferragni sono volati a Ibiza con il piccolo Leone, ma hanno deciso di regalarsi comunque una serata da adulti in discoteca. La coppia ha partecipato ad una festa in uno dei tanti locali dell’isola insieme a tanti amici.

Fra loro Luis Sal che ha immortalato un momento molto particolare: quello in cui Fedez e la Ferragni hanno letto il conto. Nello scatto, apparso nelle Stories, la coppia stringe fra le mani lo scontrino dopo averlo appena letto. La fashion blogger ha un’espressione perplessa e infastidita, anche Fedez non sembra affatto contento.

L’immagine ha conquistato i follower che hanno ipotizzato un conto molto salato per la coppia vip. Secondo i fan quella di Fedez e Chiara Ferragni sarebbe una reazione ad una spesa molto più alta del previsto. Un inconveniente che spesso accade alle persone comuni quando, una volta in vacanza, si lasciano andare.

La fashion blogger e il marito non hanno commentato, mentre Luis Sal si è limitato a scrivere: “Il conto”, scatenando l’ironia dei fan. Il post ha avuto un enorme successo soprattutto perché mostra il lato più comune di Chiara e Fedez, da sempre protagonisti di viaggi esclusivi e super lusso.

Nelle ultime settimane la coppia ha cercato di mostrare il suo lato più comune ai fan. Chiara ha sorpreso tutti frequentando una spiaggia libera insieme a Leone, mentre Fedez ha postato dei video in cui ridono a crepapelle durante un’esibizione dell’amico Luis Sal in un locale.