Fedez e la sua assistente Eleonora: torna la pace dopo la lite a Sanremo

Fonte: IPA Fedez

La fine di un’amicizia può far più male persino di quella di un grande amore. E Fedez, dopo la furiosa litigata con Eleonora, una delle sue amiche più grandi, era visibilmente provato. Poco prima di Natale una lite furiosa e, per intere settimane, nessun contatto tra i due. Oggi, però, tra il rapper e colei che è molto di più della sua assistente sembra essere tornato il sereno e vi è più di un indizio che indica che la pace è fatta.

Fedez e la sua assistente: la pace dopo la sfuriata

L’ultima (di certo la prima) tremenda litigata tra Fedez e la sua assistente Eleonora Sesana è arrivata poco prima di Natale, proprio il giorno in cui Fedez fu ospite di Carlo Conti per presentare il suo brano in lizza al Festival di Sanremo 2025. Il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia rivelò allora che i due avrebbero iniziato a discutere animatamente in auto, e la situazione sarebbe degenerata a tal punto da far sì che Fedez si fermasse al primo autogrill e sgommasse via lasciando lì, da sola, la sua amica. E sarebbe stata proprio questa litigata ad aver reso così nervoso e impacciato il rapper di fronte alle telecamere, poche ore dopo (e non chissà quale male così come si era leggermente supposto).

A qualche settimana di distanza, dopo lunghi giorni di ripicche e silenzi, tra Federico Lucia e Eleonora Sesana sembra essere tornato il sereno. L’assistente è stata vista al fianco del suo assistito durante un recente viaggio a Las Vegas ed è lo stesso Parpiglia, che per primo aveva dato la notizia del litigio, a confermare il riavvicinamento. Ce lo si aspettava, entrambi testardi e dal caratterino ben deciso, non è la prima volta che Federico ed Eleonora litigano – anche in malo modo – ma, infine, tornano sempre l’uno dall’altra.

Eleonora Sesana, amica più che assistente

Se Eleonora Sesana può permettersi di giocare al gatto e al topo con il proprio capo è perché, oltre a essere una professionista brillante, del suo capo è anche grande amica. Al suo fianco da anni, la 33enne con un master in media digitali e comunicazione nel corso del tempo ha intessuto con Fedez un rapporto che va ben oltre una relazione di tipo puramente professionale. I due sono diventati veri amici e lei gli è stata al fianco durante i momenti più difficili.

Fu proprio con Eleonora che il rapper fuggì a Londra, e poco dopo a Miami con i figli Leone e Vittoria, dopo l’ufficializzazione del divorzio da Chiara Ferragni. È Eleonora che gli organizza impegni e vita quotidiana, lo accompagna in giro per il mondo e gli offre una spalla su cui sfogarsi al momento del bisogno. E quando la complicità è tanta, è impossibile, almeno ogni tanto, non finire per scontarsi un po’… l’importante è re-incontrarsi e perdonare. Seppur non possiamo che supporre tutto questo, perché nonostante il suo lavoro per la coppia più esposta d’Italia, Eleonora Sesana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica e mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata e professionale.