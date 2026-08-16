Chi è Federico Consolandi, la persona che Belen ha nel cuore “da 20 anni”

IPA Belén Rodriguez

Fino a ieri Federico Consolandi era un nome da pagine di economia, non da cronaca rosa o gossip. Poi Belen Rodriguez ha pubblicato il carosello del suo Ferragosto in Costa Smeralda e lo ha ringraziato pubblicamente, definendolo “una persona che porto nel mio cuore da più di 20 anni”. Tanto è bastato.

Nelle immagini condivise dalla showgirl argentina ci sono la barca, il mare della Sardegna e una comitiva piuttosto affollata. Manca Gaetano Fidanzati, il personal trainer milanese con cui Belen Rodriguez fa coppia da mesi, avvistato nello stesso periodo a Forte dei Marmi. Da lì al presunto flirt estivo il passo è stato brevissimo.

Chi è Federico Consolandi e che tipo di rapporto ha con Belen

Diciamolo subito: non sono fidanzati, sono solo amici. Milanese, classe 1966, Federico Consolandi è uno degli sviluppatori immobiliari più attivi della città. Diverse testate lo hanno presentato come architetto, ma i profili professionali raccontano una storia leggermente diversa: maturità alla scuola Europa di Milano e poi laurea in Giurisprudenza all’Università di Parma, con tesi in Diritto romano.

La carriera comincia nel 1990 nell’azienda di famiglia, la I.S. S.p.A., che si occupava di telecomunicazioni e telefonia mobile: in partnership con Nokia Mobile Phones costruisce una delle più grandi reti distributive indipendenti del Paese. Ceduta l’impresa, dal 2001 si dedica al mattone di pregio. Nel 2002 fonda Porta Tenaglia S.r.l., di cui è presidente del consiglio d’amministrazione.

Nel luglio 2021 nasce FCMA, la società costruita insieme all’altro sviluppatore milanese Matteo Albarello. All’epoca, i due annunciavano un portafoglio di oltre 20 sviluppi residenziali per un controvalore di 1,2 miliardi di euro, 150mila metri quadrati e 1.150 appartamenti.

Oggi il sito della società parla di asset gestiti per 1,5 miliardi, non proprio due spicci. Al suo nome sono legati progetti come Garibaldi 123 e Porta Nuova Centro, e il recupero degli edifici delle Cinque Vie, uno dei quartieri più antichi di Milano, rimasti sventrati dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

Come si sono conosciuti Belen Rodriguez e Federico Consolandi

All’origine di tutto c’è una compravendita. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato lui, anni fa, a vendere a Belen Rodriguez la sua casa di Milano, affiancandola poi nella scelta di arredi, finiture e colori dell’appartamento. Dal rapporto professionale sarebbe nata l’amicizia. E i conti, sulla carta, tornano: la showgirl si è trasferita in Italia nel 2004, i vent’anni dichiarati coincidono quasi al mese.

La vacanza in Costa Smeralda, senza Gaetano Fidanzati

A guardare bene gli scatti, la fuga romantica si ridimensiona parecchio. Sulla barca, oltre a Belen Rodriguez, compaiono altri ragazzi che sarebbero i figli dell’imprenditore, e a bordo ci sarebbe anche Patrizia Griffini, amica storica della showgirl. Più una vacanza tra famiglie che una fuga a due. Santiago e Luna Marì, intanto, sono con i rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.